Veja os salários dos executivos de Vale, Bradesco e Itaú

Prédio da Vale no Rio de Janeiro Crédito: Divulgação

O presidente da Vale foi o que recebeu a maior remuneração entre os executivos de grandes empresas no ano passado. Já o da BB Seguridade foi o de menor salário - ainda assim, mais de R$ 1 milhão no acumulado do ano. Os dados fazem parte dos formulários de referência que as companhias devem entregar anualmente à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e o levantamento leva em conta as dez maiores empresas em valor de mercado do Brasil.

Na Vale, a maior remuneração no ano passado dada a um integrante da diretoria executiva foi de R$ 58,5 milhões, valor pago a Murilo Ferreira, que se desligou da empresa no ano passado. Por tanto, esse montante inclui outras remunerações além do salário. Só de verba rescisória e outros valores previstos em contrato para caso de afastamento, Murilo recebeu R$ 39 milhões. A remuneração média recebida pelos executivos da Vale no ano passado foi de R$ 23,8 milhões.

A CVM estabeleceu como prazo o dia 25 de junho para que todas as companhias abertas divulgassem os salários máximo, mínimo e médio de seus executivos. Isso ocorreu após a publicação do acórdão do Tribunal Regional Federal (TRF) da 2ª Região, que derrubou no final de maio a liminar que permitiu que algumas empresas, como Itaú e Bradesco, não divulgassem esse detalhamento. Elas seguiam a liminar obtida pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (Ibef), que alegava que esse tipo de informação permitiria a identificação dos executivos e representaria uma violação à privacidade e um risco à sua segurança.

O maior salário de um executivo de companhia aberta no Brasil, no entanto, está muito distante daquilo que ganham os principais atletas. Segundo levantamento da Forbes, o mais bem pago é o boxeador americano Floyd Mayweather, que recebeu US$ 285 milhões em 12 meses, o equivalente a US$ 940 milhões, na cotação do final do ano passado. O brasileiro mais bem colocado nessa lista é Neymar, que teve ganhos de US$ 90 milhões (R$ 297 milhões).

MENOR REMUNERAÇÃO NA BB SEGURIDADE

Ainda entre as dez maiores empresas em valor de mercado, a menor remuneração foi paga pela BB Seguridade. O maior salário anual foi de R$ 1,3 milhão, que coincide com a média da empresa para os integrantes da diretoria executiva, segundo os dados informados à CVM.

Entre os bancos, a maior remuneração anual foi paga pelo Itaú Unibanco, presidido por Candido Bracher. O valor foi de R$ 40,9 milhões. Já a remuneração média dos cerca de 20 integrantes da diretoria executiva foi de R$ 13,5 milhões em 2017.

No caso do Santander, o maior salário foi de R$ 29,98 milhões e, a média, de R$ 5,67 milhões, considerando as remunerações pagas aos 44 integrantes da diretoria executiva. No caso do Bradesco, a média ficou em R$ 6,9 milhões e a remuneração máxima foi de R$ 15,9 milhões.

Dos grandes bancos, o que tem a remuneração mais baixa é o Banco do Brasil, presidido por Paulo Cafarelli. A remuneração máxima foi de R$ 1,76 milhão no ano passado e a média ficou em R$ 1,28 milhão. A instituição financeira tem pouco mais de 44 diretores-executivos e vice-presidentes.