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Lei de Diretrizes Orçamentárias

Veja os principais pontos da LDO aprovada pelo Congresso

Congelamento do salários de servidores públicos federais, que estava previsto na proposta, foi rejeitado pelo Congresso

Publicado em 12 de Julho de 2018 às 15:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jul 2018 às 15:10
Votação da LDO só terminou na noite de quarta-feira (11) Crédito: Luis Macedo/Câmara dos Deputados
A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) aprovada na noite de quarta-feira (11) no Congresso Nacional retirou os principais mecanismos para contenção de gastos, que haviam sido incluídos pelo relator, o senador Dalírio Beber (PSDB).
Em uma sessão marcada por protestos de servidores públicos, os deputados e senadores retiraram da proposta, por exemplo, uma medida que proibia a concessão de reajustes aos salários de servidores e a criação de novos cargos no serviço federal.
A mudança foi feita a partir de um destaque apresentado pelo PT. Na Câmara, 209 parlamentares votaram contra a proibição, enquanto 45 eram favoráveis a manutenção do texto. Na bancada do Espírito Santo, apenas os deputados federais Lelo Coimbra (MDB) e Marcus Vicente (PP) foram favoráveis à proibição. Sergio Vidigal (PDT), Helder Salomão (PT), Evair de Melo (PP) e Carlos Manato (PSL) votaram para que os reajustes e a criação de cargo não fosse proibida.
Entre outros pontos retirados da proposta do relator, estão a exigência para que o governo Federal faça um corte de 5% no custeio em 2019 e que bancos privados fossem permitidos de transferir recursos de programas federais. Em contrapartida, foi proibida a criação de novos incentivos fiscais e a compra ou reforma de residências oficiais ou aquisição de automóveis para autoridades.
VEJA OS PRINCIPAIS PONTOS:
 

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