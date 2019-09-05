Veja como ficou o centro de inovação no topo do prédio da Findes

Depois de 10 anos de obras e de um investimento de R$ 26 milhões, o laboratório de inovação da indústria ficou pronto. Chamado de Findeslab, o empreendimento, que fica no prédio da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), na Avenida Nossa Senhora da Penha, foi inaugurado nesta quinta-feira (05/09).
A obra se tornou emblemática por causa dos problemas com o Tribunal de Contas da União (TCU) e pelo longo tempo de duração. Além disso, teve sua finalidade alterada durante a construção. A princípio, a intenção era que o local fosse um restaurante giratório, o espaço, no entanto, não será nem restaurante nem vai girar.
A proposta é que o ambiente seja usado pela indústria no desenvolvimento de novos produtos e também de tecnologia.
Durante a cerimônia de inauguração o presidente da Findes, Léo de Castro, disse que espera atrair R$ 100 milhões em investimentos em inovação nos próximos 10 anos. No mesmo período, a expectativa é que o espaço ajude a desenvolver 200 startups.
O espaço é dividido em dois andares, com cerca de 600 metros quadrados cada. No primeiro andar foram instalados equipamentos como impressoras 3D, a laser, e diversas ferramentas para ajudar na criação dos protótipos. Já no segundo andar, estão as salas para reuniões e desenvolvimento de ideias.
"O Espírito Santo, há algum tempo, tem dado sinais de que quer colocar a inovação no centro do seu novo ciclo de desenvolvimentos. Esse equipamento materializa essa vontade", disse Léo de Castro.
"É um espaço para empresas de todos os tamanhos, para alunos universitários. É um espaço para as boas ideias. Pessoas comuns também vão poder ter acesso para visitar. Queremos receber o máximo de pessoas porque esse ambiente inspira as pessoas a buscarem algo novo", acrescentou.
Nesta sexta-feira, 6, deverá ser lançado o primeiro edital de inovação, com a participação de 8 empresas. "Cada empresa vai apresentar 2 desafios e os 20 melhores projetos vão ser selecionados para trabalhar numa solução para esses desafios. O trabalho será desenvolvido ao longo de um ano e esperamos, a cada ano, lançar um novo edital", explicou a Diretora de Inovação, Tecnologia e Produtividade do SENAI e SESI, Juliana Gavini.
Quem também falou sobre investimentos em inovação foi o governador Renato Casagrande (PSB). Ele citou que o Espírito Santo precisa ser um desenvolvedor de produtos tecnológicos para que o Estado, de fato, alcance o desenvolvimento gerando oportunidades e empregos qualificados.
"Mas nós vamos investir também. Na semana que vem vamos lançar um edital no valor de R$ 100 milhões para diversas iniciativas. Uma delas vai ser todo o investimento na fábrica de juta (Fábrica de Ideias) para que lá seja também um ambiente de inovação, de convivência de empresas, instituições, com empresas que estão iniciando como as startups. Então, isso vai ter um desdobramento para melhorar a qualidade da produção tecnológica no Espírito Santo", completou Casagrande.
História
O ex-presidente da Findes Lucas Izoton também participou da cerimônia. Izoton era o presidente da Federação quando a construção foi iniciada. "A concepção lá atrás era de um monumento para a economia criativa e inovação. Dentro teria um espaço cultural e no topo um restaurante giratório para dar apoio ao espaço cultural. Era um monumento à economia criativa", disse.
"Há 10 anos fiz uma poesia que é tudo isso que está acontecendo aqui. Falei que no topo do edifício surgia uma nave espacial, que é a nave da economia criativa… e hoje está acontecendo", acrescentou parabenizando a conclusão da obra.
VEJA FOTOS DO LOCAL