Veja como ficou o centro de inovação no topo do prédio da Findes

A obra se tornou emblemática por causa dos problemas com o Tribunal de Contas da União (TCU) e pelo longo tempo de duração. Além disso, teve sua finalidade alterada durante a construção. A princípio, a intenção era que o local fosse um restaurante giratório , o espaço, no entanto, não será nem restaurante nem vai girar.

A proposta é que o ambiente seja usado pela indústria no desenvolvimento de novos produtos e também de tecnologia.

Durante a cerimônia de inauguração o presidente da Findes, Léo de Castro, disse que espera atrair R$ 100 milhões em investimentos em inovação nos próximos 10 anos. No mesmo período, a expectativa é que o espaço ajude a desenvolver 200 startups.

O espaço é dividido em dois andares, com cerca de 600 metros quadrados cada. No primeiro andar foram instalados equipamentos como impressoras 3D, a laser, e diversas ferramentas para ajudar na criação dos protótipos. Já no segundo andar, estão as salas para reuniões e desenvolvimento de ideias.

"O Espírito Santo, há algum tempo, tem dado sinais de que quer colocar a inovação no centro do seu novo ciclo de desenvolvimentos. Esse equipamento materializa essa vontade", disse Léo de Castro.

"É um espaço para empresas de todos os tamanhos, para alunos universitários. É um espaço para as boas ideias. Pessoas comuns também vão poder ter acesso para visitar. Queremos receber o máximo de pessoas porque esse ambiente inspira as pessoas a buscarem algo novo", acrescentou.

Nesta sexta-feira, 6, deverá ser lançado o primeiro edital de inovação, com a participação de 8 empresas. "Cada empresa vai apresentar 2 desafios e os 20 melhores projetos vão ser selecionados para trabalhar numa solução para esses desafios. O trabalho será desenvolvido ao longo de um ano e esperamos, a cada ano, lançar um novo edital", explicou a Diretora de Inovação, Tecnologia e Produtividade do SENAI e SESI, Juliana Gavini.

Quem também falou sobre investimentos em inovação foi o governador Renato Casagrande (PSB) . Ele citou que o Espírito Santo precisa ser um desenvolvedor de produtos tecnológicos para que o Estado, de fato, alcance o desenvolvimento gerando oportunidades e empregos qualificados.

"O governo vai criar o ambiente junto com a Findes, com o Ifes , com a Ufes para que as empresas privadas façam o investimento", disse ao ser questionado se o governo estadual iria investir no FindesLab.

"Mas nós vamos investir também. Na semana que vem vamos lançar um edital no valor de R$ 100 milhões para diversas iniciativas. Uma delas vai ser todo o investimento na fábrica de juta ( Fábrica de Ideias ) para que lá seja também um ambiente de inovação, de convivência de empresas, instituições, com empresas que estão iniciando como as startups. Então, isso vai ter um desdobramento para melhorar a qualidade da produção tecnológica no Espírito Santo", completou Casagrande.





História

O ex-presidente da Findes Lucas Izoton também participou da cerimônia. Izoton era o presidente da Federação quando a construção foi iniciada. "A concepção lá atrás era de um monumento para a economia criativa e inovação. Dentro teria um espaço cultural e no topo um restaurante giratório para dar apoio ao espaço cultural. Era um monumento à economia criativa", disse.

"Há 10 anos fiz uma poesia que é tudo isso que está acontecendo aqui. Falei que no topo do edifício surgia uma nave espacial, que é a nave da economia criativa… e hoje está acontecendo", acrescentou parabenizando a conclusão da obra.