Veja como agendar saque de dinheiro esquecido para nascidos após 1983

A partir desta segunda-feira (21), as pessoas nascidas após 1983 ou empresas abertas nesse período, que possuem dinheiro esquecido em instituições financeiras , poderão pedir o saque de recursos esquecidos em instituições financeiras. O processo deve ser feito no site Valores a Receber , criado pelo Banco Central (BC) para consulta e agendamento da retirada de saldos residuais.

No caso de existência de saldos residuais em instituições financeiras, o próprio site informou uma data e um horário de retorno para agendar a retirada. Essa etapa exigirá conta nível prata ou ouro do Portal Gov.br.

Confira abaixo o passo a passo para a retirada do dinheiro:

Passo 1:

Acessar o site valoresareceber.bcb.gov.br na data e no período de saque informado na primeira consulta. Quem esqueceu a data pode repetir o processo. Repescagem para quem perder o prazo em 26 de março.

Passo 2:

Fazer login com a conta Gov.br (nível prata ou ouro). Se o cidadão ainda não tiver conta nesse nível, deve fazer logo o cadastro ou aumentar o nível de segurança (no caso de contas tipo bronze) no site ou no aplicativo Gov.br. O BC aconselha ao correntista não deixar para criar a conta e ajustar o nível no dia de agendar o resgate.

Passo 3:

Ler e aceitar o termo de responsabilidade

Passo 4:

Verificar o valor a receber, a instituição que deve devolver o valor e a origem (tipo) do valor a receber. O sistema poderá fornecer informações adicionais, se for o caso. A primeira etapa da consulta só informava a existência de valores a receber, sem dar detalhes.

Passo 5:

Clicar na opção indicada pelo sistema:

"Solicitar por aqui": para devolução do valor via Pix em até 12 dias úteis. O usuário deverá escolher uma das chaves Pix e informar os dados pessoais e guardar o número de protocolo, caso precise entrar em contato com a instituição.

para devolução do valor via Pix em até 12 dias úteis. O usuário deverá escolher uma das chaves Pix e informar os dados pessoais e guardar o número de protocolo, caso precise entrar em contato com a instituição. "Solicitar via instituição": a instituição financeira não oferece a devolução por Pix. O usuário deverá entrar em contato pelo telefone ou e-mail informado para combinar com a instituição a forma de retirada.



Importante: Na tela de informações dos valores a receber, o cidadão deve consultar os canais de atendimento da instituição clicando no nome dela.

CALENDÁRIO

Para pessoas nascidas entre 1968 e 1983 ou empresas fundadas nesse período, o prazo foi de 14 a 18 de março, com repescagem em 19 de março. Quem nasceu a partir de 1984 ou abriu empresa nesse ano, a data vai de 21 e 25 de março, com repescagem em 26 de março. As repescagens também ocorrerão aos sábados no mesmo horário, das 4h às 24h.

* Por data de nascimento (pessoa física) ou fundação da empresa (pessoa jurídica)



Antes de 1968 - consulta e resgate de 7 a 11 de março. Repescagem para quem perder o prazo em 12 de março.



consulta e resgate de 7 a 11 de março. Repescagem para quem perder o prazo em 12 de março. Entre 1968 e 1983 - consulta e resgate de 14 a 18 de março. Repescagem para quem perder o prazo em 19 de março.



- consulta e resgate de 14 a 18 de março. Repescagem para quem perder o prazo em 19 de março. Após 1983 - consulta e resgate de 21 a 25 de março. Repescagem para quem perder o prazo em 26 de março.



Your browser does not support the audio element. Saque de dinheiro esquecido em bancos começa nesta segunda

Saque do dinheiro esquecido em bancos Crédito: Siumara Gonçalves

Quem perder o sábado de repescagem poderá pedir o resgate a partir de 28 de março, independentemente da data de nascimento ou de criação da empresa. O BC esclarece que o cidadão ou empresa que perderem os prazos não precisam se preocupar. O direito a receber os recursos são definitivos e continuarão guardados pelas instituições financeiras até o correntista pedir o saque.

Após o pedido de saque, a instituição financeira terá até 12 dias úteis para fazer a transferência. A expectativa é que pagamentos realizados por meio do Pix ocorram mais rápido. Nesta primeira fase, estão sendo liberados R$ 3,9 bilhões esquecidos em instituições financeiras. Em maio, haverá uma nova rodada de consultas, com mais R$ 4,1 bilhões disponíveis.

Além dos valores residuais em bancos, o cidadão pode ter outras fontes de dinheiro esquecido, como cotas de fundos públicos, revisão de benefícios da Previdência Social, restituições na malha fina do Imposto de Renda e até pequenos prêmios de loterias. A Agência Brasil preparou um guia para facilitar a busca por recursos adicionais.

PASSO A PASSO DE COMO CONSULTAR

O caminho para resgatar quantias "esquecidas" em bancos Crédito: Miguel Noronha |Agência Folhapress

Se perder a data Gov.br. Caso não tenha, faça seu Você precisa ter um login. Caso não tenha, faça seu cadastro no site ou pelo App Gov.br, que pode ser baixados tanto pelo Google Play, para usuários de Android, quanto pela Apple Store, para usuários de iPhone. Para fazer o cadastro você passará por algumas etapas, como registro do CPF e criação de uma senha. Para conseguir resgatar o dinheiro, é necessário ter uma conta nível prata ou ouro, que oferecem mais segurança digital. Não será possível acessar o sistema com login Registrato. É necessário confirmar sua identidade por meio de qualquer um dos processos indicados nas plataformas Gov.br. Quem quiser ir de bronze para prata, por exemplo, pode validar seus dados no próprio app, via reconhecimento facial. Você pode aumentar o nível de sua conta usando o aplicativo Gov.br e seguir as orientações por lá, e pode também logar na sua conta e aumentar o seu nível em "Selos de Confiabilidade". A partir do dia 14 de fevereiro, entre no site exclusivo do SVR (valoresareceber.bcb.gov.br) . Lá será requerida a confirmação da identidade por meio de um CPF ou CNPJ. Com isso, a plataforma vai consultar seus dados e informar se existem valores a serem resgatados em bancos ou instituições financeiras. Caso exista algum valor a ser resgatado, guarde bem a data que o sistema vai lhe informar. Volte na data informada ao site oficial do SVR ( valoresareceber.bcb.gov.br ) e use seu login Gov.br para acessar o sistema, saber qual o valor disponível e solicitar sua transferência. Se você perder sua data de resgate, volte em outro dia ao site oficial do SVR ( valoresareceber.bcb.gov.br ) e o sistema vai informar uma nova data para retorno. Não se preocupe com seu direito sobre os recursos a devolver. Eles são seus e continuarão guardados pelas instituições financeiras o tempo que for necessário, esperando até que você solicite a devolução.

FIQUE ATENTO PARA NÃO CAIR EM GOLPES

O Banco Central alerta o cidadão para riscos de golpes utilizando o Sistema Valores a Receber (SVR):

O único site para consulta e solicitação desses valores é o valoresareceber.bcb.gov.br. A consulta não poderá ser feita no site principal do BC nem por qualquer outro site. O Banco Central não envia links nem entra em contato com clientes para tratar sobre valores a receber ou para confirmar seus dados pessoais. Ninguém está autorizado a entrar em contato com você em nome do Banco Central ou do Sistema Valores a Receber. Portanto, nunca clique em links suspeitos enviados por e-mail, SMS, WhatsApp ou Telegram. Não faça qualquer tipo de pagamento para ter acesso aos valores. É golpe!