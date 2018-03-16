Veja aplicativos e sites para conseguir emprego no ES

Walter desenvolve aplicativos e procura serviços oferecidos por empresas na internet Crédito: Fernando Madeira | GZ

A internet trouxe muitas facilidades para o dia a dia das pessoas. Com a criação de aplicativos, sites e buscadores de vagas, quem procura por trabalho ganhou mais praticidade, como, por exemplo, deixar de enfrentar as fila dos Sines e agências de emprego.

Um dos aplicativos (apps) que permitem ao usuário se cadastrar e se candidatar às vagas anunciadas em qualquer agência Sine do país foi criado pelo Ministério do Trabalho e Dataprev. Segundo a secretária de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Andrezza Rosalém, o aplicativo SineFácil permite que a pessoa agende entrevistas e acompanhe a situação do seguro-desemprego.

Outra ferramenta disponível on-line é o TrabalhaVix, criado pela Prefeitura de Vitória. Nos primeiros meses de 2018, foram empregadas mais de 1,3 mil pessoas neste portal, que integra as vagas dos Sines estaduais.

O site é atualizado três vezes por dia. Além disso, tem identificação das oportunidades para pessoas com deficiência e há como se cadastrar para receber um alerta da vaga que deseja, explicou a coordenadora de Intermediação do Trabalho de Agência do Trabalho de Vitória, Estela Inêz Fávaro.

PROCURA

A internet também permite que o usuário concorra a uma vaga para executar projetos ou prestar serviços. Segundo o especialista em Segurança da Informação, João Paulo Chamon, algumas empresas, além de sites, desenvolveram aplicativos de seleção de serviços devido às solicitações que recebem dos clientes.

Para uma instituição que precisa de um determinado serviço, o aplicativo funciona como se fosse um balcão de projetos. Então, as pessoas interessadas dão o preço para realizar o serviço e a empresa escolhe quem vai executar. A empresa tem o objetivo de desenvolver um aplicativo para a indústria também, diz Chamon.

O estudante de Sistemas de Informação, Walter Luis Deonísio Júnior, 29 anos, desenvolve aplicativos para celulares e atende esse tipo de demanda. Eu costumo procurar serviços pela internet para complementar a renda e ganhar experiência. Eles oferecem um trabalho, com a quantidade de horas e tempo de duração do serviço. Vejo as especificações e me candidato.

Segundo ele, dessa forma é possível conseguir realizar mais projetos e, além disso, o pagamento acaba sendo melhor, pois posso escolher o serviço que quero atender e ter mais tempo livre.

RISCOS

Nem tudo são flores na hora de conseguir um emprego e, na internet, não é diferente. É preciso cuidado com golpes. De acordo com o especialista em Segurança da Informação e mestre em Informática, João Paulo Chamon, o cadastro em um aplicativo ou site abre caminho para o mundo, mas quando a pessoa disponibiliza seus dados em uma plataforma é preciso se preocupar com a segurança das informações que estão numa plataforma on-line.

É preciso ter muito cautela sobre o local de realizar o cadastro para que não cair em um golpe. Uma coisa é se cadastrar em um aplicativo, outra é colocar seus dados de forma que fiquem abertos para todos ou mandar informações, como cópia de documentos, por e-mail não institucional, comentou.

O especialista aconselha ainda que na hora de procurar um site ou app para se cadastrar a uma vaga de trabalho é preciso saber se a empresa existe de fato no mundo real, se tem tradição na área, desconfiar de altos salários e de cadastros que pedirem muitos dados pessoais e cópias de documentos.

CONHEÇA ALGUNS SITES E APLICATIVOS

PLATAFORMAS DIGITAIS

SineFácil

No aplicativo do Ministério do Trabalho e do Dataprev, o trabalhador encontra vagas de emprego disponibilizadas na rede Sine de todo o Brasil, se candidata, agenda entrevistas com empregadores e acompanha a situação do pagamento do benefício do seguro-desemprego. O app está disponível na Play Store do celular.

TrabalhaVix

site da Prefeitura de Vitória, é possível visualizar as vagas de emprego ofertadas e receber um alerta quando a que desejada for aberta. No, é possível visualizar as vagas de emprego ofertadas e receber um alerta quando a que desejada for aberta.

Buscador do Google

A pesquisa é feita na caixa de busca do próprio Google. Para pesquisar, é preciso digitar no buscador do Google emprego em (nome do local). Além do cargo ou nome da profissão, os usuários podem filtrar a busca por localização e receber uma lista de empregos perto dele. A ferramenta é integrada ao Google Maps.

Linkedin

site e aplicativo. Ainda há o LinkedIn Job Search, um app específico para quem busca por vagas de emprego. Disponível na Play Store do celular. A rede social já é bem conhecida como uma plataforma de currículos profissionais, peloe aplicativo. Ainda há o LinkedIn Job Search, um app específico para quem busca por vagas de emprego. Disponível na Play Store do celular.

Catho

site de classificados de empregos também tem um aplicativo. No Catho é possível cadastrar o currículo, pesquisar por vagas de empregos de acordo com seu perfil e seus desejos, marcar como favorita determinadas vagas e receber alertas de emprego através do e-mail. Ele está disponível para dispositivos Android e iOS. também tem um aplicativo. No Catho é possível cadastrar o currículo, pesquisar por vagas de empregos de acordo com seu perfil e seus desejos, marcar como favorita determinadas vagas e receber alertas de emprego através do e-mail. Ele está disponível para dispositivos Android e iOS.

Ideed Pesquisa de Empregos

site do próprio Indeed. Através do app, é possível também se candidatar às vagas disponíveis, salvar as vagas preferidas e conhecer melhor a empresa que está oferecendo a oportunidade. Ele está disponível para dispositivos Android e iOS. O aplicativo permite buscas de empregos através do. Através do app, é possível também se candidatar às vagas disponíveis, salvar as vagas preferidas e conhecer melhor a empresa que está oferecendo a oportunidade. Ele está disponível para dispositivos Android e iOS.

InfoJobs

O aplicativo do www.InfoJobs.com.br oferece pesquisa de empregos e receber notificações via e-mail avisando sobre determinadas vagas. O app está disponível para dispositivos Android e Windows Phone.