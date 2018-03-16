Veja aplicativos e sites para conseguir emprego no ES

A internet trouxe muitas facilidades para o dia a dia das pessoas. Com a criação de aplicativos, sites e buscadores de vagas, quem procura por trabalho ganhou mais praticidade, como, por exemplo, deixar de enfrentar as fila dos Sines e agências de emprego.
Um dos aplicativos (apps) que permitem ao usuário se cadastrar e se candidatar às vagas anunciadas em qualquer agência Sine do país foi criado pelo Ministério do Trabalho e Dataprev. Segundo a secretária de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Andrezza Rosalém, o aplicativo SineFácil permite que a pessoa agende entrevistas e acompanhe a situação do seguro-desemprego.
Outra ferramenta disponível on-line é o TrabalhaVix, criado pela Prefeitura de Vitória. Nos primeiros meses de 2018, foram empregadas mais de 1,3 mil pessoas neste portal, que integra as vagas dos Sines estaduais.
O site é atualizado três vezes por dia. Além disso, tem identificação das oportunidades para pessoas com deficiência e há como se cadastrar para receber um alerta da vaga que deseja, explicou a coordenadora de Intermediação do Trabalho de Agência do Trabalho de Vitória, Estela Inêz Fávaro.
PROCURA
A internet também permite que o usuário concorra a uma vaga para executar projetos ou prestar serviços. Segundo o especialista em Segurança da Informação, João Paulo Chamon, algumas empresas, além de sites, desenvolveram aplicativos de seleção de serviços devido às solicitações que recebem dos clientes.
Para uma instituição que precisa de um determinado serviço, o aplicativo funciona como se fosse um balcão de projetos. Então, as pessoas interessadas dão o preço para realizar o serviço e a empresa escolhe quem vai executar. A empresa tem o objetivo de desenvolver um aplicativo para a indústria também, diz Chamon.
O estudante de Sistemas de Informação, Walter Luis Deonísio Júnior, 29 anos, desenvolve aplicativos para celulares e atende esse tipo de demanda. Eu costumo procurar serviços pela internet para complementar a renda e ganhar experiência. Eles oferecem um trabalho, com a quantidade de horas e tempo de duração do serviço. Vejo as especificações e me candidato.
Segundo ele, dessa forma é possível conseguir realizar mais projetos e, além disso, o pagamento acaba sendo melhor, pois posso escolher o serviço que quero atender e ter mais tempo livre.
RISCOS
Nem tudo são flores na hora de conseguir um emprego e, na internet, não é diferente. É preciso cuidado com golpes. De acordo com o especialista em Segurança da Informação e mestre em Informática, João Paulo Chamon, o cadastro em um aplicativo ou site abre caminho para o mundo, mas quando a pessoa disponibiliza seus dados em uma plataforma é preciso se preocupar com a segurança das informações que estão numa plataforma on-line.
É preciso ter muito cautela sobre o local de realizar o cadastro para que não cair em um golpe. Uma coisa é se cadastrar em um aplicativo, outra é colocar seus dados de forma que fiquem abertos para todos ou mandar informações, como cópia de documentos, por e-mail não institucional, comentou.
O especialista aconselha ainda que na hora de procurar um site ou app para se cadastrar a uma vaga de trabalho é preciso saber se a empresa existe de fato no mundo real, se tem tradição na área, desconfiar de altos salários e de cadastros que pedirem muitos dados pessoais e cópias de documentos.
CONHEÇA ALGUNS SITES E APLICATIVOS
PLATAFORMAS DIGITAIS
SineFácil
No aplicativo do Ministério do Trabalho e do Dataprev, o trabalhador encontra vagas de emprego disponibilizadas na rede Sine de todo o Brasil, se candidata, agenda entrevistas com empregadores e acompanha a situação do pagamento do benefício do seguro-desemprego. O app está disponível na Play Store do celular.
TrabalhaVix
No site da Prefeitura de Vitória, é possível visualizar as vagas de emprego ofertadas e receber um alerta quando a que desejada for aberta.
Buscador do Google
A pesquisa é feita na caixa de busca do próprio Google. Para pesquisar, é preciso digitar no buscador do Google emprego em (nome do local). Além do cargo ou nome da profissão, os usuários podem filtrar a busca por localização e receber uma lista de empregos perto dele. A ferramenta é integrada ao Google Maps.
A rede social já é bem conhecida como uma plataforma de currículos profissionais, pelo site e aplicativo. Ainda há o LinkedIn Job Search, um app específico para quem busca por vagas de emprego. Disponível na Play Store do celular.
Catho
O site de classificados de empregos também tem um aplicativo. No Catho é possível cadastrar o currículo, pesquisar por vagas de empregos de acordo com seu perfil e seus desejos, marcar como favorita determinadas vagas e receber alertas de emprego através do e-mail. Ele está disponível para dispositivos Android e iOS.
Ideed Pesquisa de Empregos
O aplicativo permite buscas de empregos através do site do próprio Indeed. Através do app, é possível também se candidatar às vagas disponíveis, salvar as vagas preferidas e conhecer melhor a empresa que está oferecendo a oportunidade. Ele está disponível para dispositivos Android e iOS.
InfoJobs
O aplicativo do www.InfoJobs.com.br oferece pesquisa de empregos e receber notificações via e-mail avisando sobre determinadas vagas. O app está disponível para dispositivos Android e Windows Phone.
Fonte: Pesquisa A GAZETA