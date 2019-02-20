Home
>
Economia (BR)
>
Veja a íntegra da proposta de Bolsonaro para a reforma da Previdência

Veja a íntegra da proposta de Bolsonaro para a reforma da Previdência

Proposta traz idade mínima de aposentadoria de 65 anos para homens e de 62 para mulheres, após 12 anos de transição