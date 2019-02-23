Home
>
Economia (BR)
>
Vazamento em plataforma da Petrobras no ES foi de "médio porte"

Vazamento em plataforma da Petrobras no ES foi de "médio porte"

O problema ocorreu por volta das 4 hora da manhã, na plataforma da Petrobras localizada no Parque da Baleias, na Bacia de Campos, a 80 quilômetros da costa capixaba.