Vazamento de gás mata três trabalhadores em navio em Portocel

Portocel está localizado em Aracruz Crédito: Divulgação

Três funcionários de um navio morreram em um vazamento de gás tóxico no porão da embarcação que está atracada no Portocel. As informações foram confirmadas pelo superintendente do Ministério do Trabalho, em Vitória, Alcimar Candeias. de um navio morreram em um vazamento de gás tóxico no porão da embarcação que está atracada no Portocel. As informações foram confirmadas pelo superintendente do Ministério do Trabalho, em, Alcimar Candeias.

Segundo o Sindicato Unificado da Orla Portuária (Suport-ES), morreram Luiz Carlos Milagres, Adenilson Rodrigues de Carvalho e Clóvis Lira da Silva. Eles eram trabalhadores avulsos e atuavam na função de estivador. Adenilson era suplente da diretoria-executiva do Suport e tinha 47 anos.

Portocel - em Barra do Riacho, Aracruz - estão paralisadas e, por enquanto, não há informações sobre quando elas serão retomadas. Portocel é o principal do mundo no embarque de celulose. As operações de- em Barra do Riacho, Aracruz - estão paralisadas e, por enquanto, não há informações sobre quando elas serão retomadas. Portocel é o principal do mundo no embarque de celulose.

O acidente aconteceu no final desta manhã no porão do navio Sepetiba Bay, que está carregado de madeira. A informação foi publicada em primeira mão pela colunista Beatriz Seixas.

Segundo informações, quatro profissionais que foram até o porão do navio desmaiaram ao chegar no local. Para retirar os trabalhadores da área, os bombeiros foram acionados e a ordem era que todas as demais pessoas deixassem a embarcação. Mas o atendimento às vítimas ficou a cargo da equipe de Portocel.

O quarto profissional, identificado como Vitor Olmo, foi atendido no local, medicado e liberado.

O motivo para o desmaio teria sido a intoxicação por meio de um gás que é liberado quando a madeira está molhada. Trata-se do H2S, também conhecido como gás sulfídrico, que em muitos casos é resultante de processos de biodegradação, como a decomposição de matéria orgânica vegetal. O gás é considerado extremamente tóxico e inflamável.

A assessoria de imprensa de Portocel foi procurada e informou que os quatro trabalhadores foram socorridos pela equipe de Bombeiros que atende a Fibria e Portocel. São bombeiros civis profissionais, treinados por empresa credenciada dos bombeiros militares.

A equipe de bombeiros fica permanentemente de prontidão para atender eventuais ocorrências na Fibria e Portocel.

NOTA

Em nota, o Terminal Especializado de Barra do Riacho  Portocel lamentou o ocorrido e informou que três Trabalhadores Portuários Avulsos (TPAs) que executavam atividades no navio Sepetiba Bay, fretado pela Companhia de Navegação Norsul e que estava atracado no porto para descarregar madeira, faleceram na tarde desta terça-feira (24).

Foram encontrados quatro portuários desacordados no porão do navio. Um dos trabalhadores, o estivador Vitor Souza Olmo, foi socorrido, medicado no local e está estável. Os outros três trabalhadores foram resgatados pelos Bombeiros e brigadistas e levados para o Hospital São Camilo, em Aracruz (ES), onde, infelizmente, não resistiram e faleceram.