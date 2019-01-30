Home
Vale sobe 9% após plano de ação e alta do preço do minério de ferro

No primeiro pregão após a Vale divulgar um plano de ação que envolve fim de barragens semelhantes às de Brumadinho e Mariana, as ações da companhia saltaram quase 10%