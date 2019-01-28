Home
Vale perde R$ 71 bilhões em valor de mercado após tragédia

As ações ordinárias da mineradora terminaram o dia em baixa de 24,52%, a R$ 42,38; analistas acreditam que tragédia humana e reincidência devem pesar sobre os papéis da empresa