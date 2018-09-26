Vale e ArcelorMittal vão abrir 2,5 mil vagas de emprego

Vale investirá R$ 1,27 bilhão nas obras, que vão gerar 1,5 mil oportunidades Crédito: Carlos Alberto Silva

A Vale e a ArcerlorMittal Tubarão vão abrir 2,5 mil vagas de emprego, entre níveis técnico e superior, durante as obras de controle ambiental que terão como objetivo reduzir o nível de emissão de pó preto na Grande Vitória. As contratações deverão ocorrer gradativamente ao longo de cinco anos, prazo previsto no Termo de Compromisso Ambiental (TCA) assinado pelas duas empresas na última sexta-feira, 21, junto ao governo do Estado.

As contratações ainda não começaram, pois dependem de uma série de fatores, como a liberação de licenças ambientais das obras. Porém, como algumas intervenções deverão ser entregues em até um ano, vagas serão abertas nos próximos meses.

Na Vale, serão disponibilizadas 1,5 mil oportunidades no pico das obras. A seleção será feita por uma empresa terceirizada, mas o processo seletivo ainda não começou. O investimento da mineradora nas obras será de R$ 1,27 bilhão.

As chances serão para cargos para áreas como fabricação de caldeiraria e estruturas metálicas, montagem eletromecânica e obras civis. As intervenções devem criar oportunidades para profissionais das áreas de mecânica, montagem, caldeiraria, soldagem, carpintaria, elétrica, entre outras.

ARCELORMITTAL

Já a ArcelorMittal Tubarão deve abrir cerca de mil vagas. De acordo com a siderúrgica, o investimento será na ordem de R$ 574 milhões.

Para a construção da quarta bateria da Coqueria, serão gerados cerca de 700 empregos. O início da implantação ocorrerá tão logo seja emitida a licença ambiental de instalação da nova bateria. As contratações estão diretamente ligadas à obtenção da licença de instalação.

Já para a instalação do novo sistema de despoeiramento (Filtro de Mangas), para controle das emissões nos dois pátios de beneficiamento de coprodutos, haverá a abertura de 300 postos de trabalho para a instalação e montagem do sistema. Também é necessária a aprovação do órgão ambiental.

Na hora de contratar, a siderúrgica deve priorizar a mão de obra local. Haverá oportunidades para engenheiros, técnicos (mecânica, elétrica, automação), soldador, montador, pedreiro, entre outros.

COMPROMISSO

O Termo de Compromisso Ambiental foi assinado pela Vale e ArcelorMittal Tubarão com o governo do Estado, ministérios Públicos Estadual e Federal. O objetivo do acordo é que as empresas possam realizar um conjunto de medidas para a redução das taxas de emissão de poluentes atmosféricos do Complexo de Tubarão.

No documento, as companhias se comprometem com metas de curto, médio e longo prazos para diminuir a emissão de pó preto e outros poluentes. Juntas, as duas empresas têm 195 pontos a cumprir até 2023.

Entre as metas a serem cumpridas pela Vale estão a implantação de quatro novas barreiras de vento (wind fences) e a instalação de canhões de névoa, parecidos com turbinas de avião, que serão posicionados nos pátios de pelotas para criar uma cobertura de névoa de água sobre as pilhas.

Já entre as ações da ArcelorMittal, destacam-se a instalação de novos sistemas de despoeiramento nas unidades de Aciaria, Pátio de Beneficiamento de Coprodutos e Sinterização; a aplicação de novas tecnologias nas correias de transferência, incluindo o enclausuramento, e outras iniciativas.

CONFIRA AS OPORTUNIDADES

Vale

Vagas

Serão abertas 1,5 mil vagas no pico das obras.

Contratação

O processo de seleção será feito por uma empresa terceirizada. As oportunidades ainda não estão abertas.

Cargos

Para trabalhar nas obras, serão contratados profissionais para áreas como fabricação de caldeiraria e estruturas metálicas, montagem eletromecânica e obras civis. As intervenções devem criar oportunidades para profissionais das áreas de mecânica, montagem, caldeiraria, soldagem, carpintaria, elétrica, entre outras.

Requisitos

A maior parte das vagas deverá ser destinada a profissionais de nível técnico.

ArcelorMittal

Vagas

Serão mil vagas. Serão 700 empregos na construção da quarta bateria da Coqueria e 300 chances para a instalação do novo sistema de despoeiramento (Filtro de Mangas), para controle das emissões nos dois pátios de beneficiamento de coprodutos. As contratações ainda não começaram e dependem da aprovação das licenças ambientais.

Cargos