Vale anuncia novos nomes para a presidência e diretoria da empresa

Fabio Schvartsman e outros três diretores se afastaram temporariamente dos cargos neste sábado (02). Vale diz que os próprios diretores enviaram pedidos de afastamento