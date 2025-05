Gripe aviária

Uruguai, México e Chile suspendem importação de frango brasileiro

Mercados que já anunciaram embargos representam 28% do total exportado pelo país no ano

Publicado em 17 de maio de 2025 às 17:36

SÃO PAULO - Uruguai, México e o Chile suspenderam as importações de frango do Brasil por causa da confirmação de um caso de gripe aviária no Rio Grande do Sul. Não há data para o fim da suspensão.>

Segundo o secretário de comércio e relações internacionais do Ministério da Agricultura, Luis Rua, Uruguai e o Chile avisaram as autoridade brasileiras sobre a suspensão. Na tarde deste sábado (17), o México também informou que paralisará as importações até o controle da doença.>

A China é a maior compradora de frango do Brasil, respondendo sozinha por 10,5% das importações em 2024 Crédito: Leandro Fidelis/Divulgação

Nesta sexta-feira (16), Argentina, União Europeia e China anunciaram a interrupção nas importações de frango brasileiro por 60 dias, devido à confirmação de um caso de gripe aviária em Montenegro (RS), município de 64 mil habitantes, a 60 km de Porto Alegre.>

Em conjunto, os mercados que já anunciaram suspensão de compras foram responsáveis por US$ 2,7 bilhões em compras de frango e ovos brasileiros em 2024. O valor representa 28% do total exportado pelo país no ano. O principal comprador é a China, com US$ 1,2 bilhão (13% do total).>

>

Da lista dos que anunciaram a interrupção das compras, o segundo maior mercado é a União Europeia (7% do total vendido ao exterior em 2024), seguida por México (5%), Chile (3%), Argentina (0,3%) e Uruguai (0,2%).>

A China é a maior compradora de frango do Brasil, respondendo sozinha por 10,5% das importações em 2024, quando recebeu 562 mil toneladas. O país é seguido pelos Emirados Árabes Unidos (455 mil toneladas), Japão (443 mil toneladas), Arábia Saudita (370 mil toneladas) e África do Sul (325 mil toneladas).>

O governo argentino disse que irá manter a suspensão até que o Brasil seja certificado novamente como livre da doença. A Senasa, agência estatal de saneamento argentina, também pediu o reforço das medidas de biossegurança e vigilância nos estabelecimentos comerciais avícolas do país para reduzir o risco de entrada.>

Cerca de 17 mil aves morreram em uma granja de Montenegro voltada à produção de ovos férteis –a maioria dos animais morreu por ação do vírus H5N1, enquanto outros tiveram de ser abatidos para evitar o contágio.>

Há outro foco da doença em Sapucaia do Sul, também no Rio Grande do Sul. Na cidade, a 34 km da capital, cisnes e patos morreram em um zoológico. A estimativa inicial é de cerca de 90 mortes causadas pelo vírus. O local foi interditado.>

O Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária) mantém ativas, até o momento, as exportações de frango e ovos para os outros países que adquirem esses produtos do Brasil. No caso de China e União Europeia, a medida está prevista em cláusula contratual. Quando há registro de qualquer caso de gripe aviária, as importações são suspensas automaticamente como medida de prevenção em saúde.>

O governo informou que países como Japão, Arábia Saudita, Emirados Árabes e Filipinas já aprovaram embargo limitado ao município gaúcho. Com a chamada regionalização do caso de gripe aviária, produtos de outras cidades gaúchas e regiões do país continuam a exportar normalmente para esses locais.>

O que é gripe aviária e quais os riscos

O QUE É O H5N1?>

É uma variante do vírus da gripe comum, integrante da família influenza. A variação H5N1 é comum em aves.>

QUAL A LETALIDADE EM AVES?>

Extremamente alta, segundo o professor da Faculdade de Medicina Veterinária da USP Paulo Eduardo Brandão. O vírus é transmitido rapidamente, e o número de mortes costuma ser ainda maior em granjas, que concentram muitos animais em um espaço pequeno.>

ESSE VÍRUS É NOVO?>

Não. Um ancestral dele é conhecido desde 1996 por infectar gansos. No Brasil, há registro de casos em animais silvestres desde 2023.>

É SEGURO CONSUMIR CARNE E OVOS DE AVES?>

Sim. Comer produtos de um animal contaminado não transmite o vírus para humanos.>

O VÍRUS PODE CONTAMINAR HUMANOS DE ALGUMA FORMA?>

A forma de transmissão da influenza é via gotículas aerossóis de espirros e fezes. Assim, há uma pequena chance de isso acontecer por meio do contato direto com animais vivos contaminados ou locais de criação.>

OUTROS ANIMAIS PODEM SER INFECTADOS?>

Nos Estados Unidos, já houve registro de infecção de bovinos, e pessoas contraíram a doença após contato com o gado. No Chile, houve contaminação de leões marinhos.>

O QUE FEZ O GOVERNO BRASILEIRO?>

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) decretou emergência zoossanitária por 60 dias no município de Montenegro (RS). A pasta também trabalha no rastreio da produção do estabelecimento onde foi confirmado o caso.>

POR QUE O VÍRUS PODE GERAR EMBARGOS COMERCIAIS?>

Os países têm políticas de suspensão de importações de lugares onde houve detecção de gripe aviária para evitar a entrada do vírus em zonas livres da doença.>

A SITUAÇÃO PODE SAIR DE CONTROLE?>

Sim. Para a veterinária especialista em zoonoses Paula Giaffone, os Estados Unidos são um exemplo negativo. "Nos EUA, a situação está realmente complicada, o vírus se espalhou por granjas, atingiu rebanhos leiteiros e é encontrado até em testes de água, nos sistemas de distribuição de água.">

HÁ REFLEXOS PARA O CONSUMIDOR?>

A gripe aviária já levou ao sacrifício de mais de 120 milhões de aves nos Estados Unidos e é um dos principais fatores responsáveis pela alta no preço dos ovos no país.>

