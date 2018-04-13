Uber começa a notificar 196 mil brasileiros que tiveram dados vazados

A Uber começou a notificar os 196 mil usuários brasileiros - entre motoristas e passageiros - que tiveram seus dados pessoais vazados em uma falha de segurança ocorrida entre outubro e novembro de 2016. A empresa está enviando avisos para todos os usuários afetados a pedido do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MP-DFT), que abriu investigação recentemente sobre o caso.

Uber: aplicativo para acionar motorista Crédito: Divulgação

Apesar de ter acontecido em 2016, a falha de segurança da Uber só foi revelada ao público em dezembro do ano passado, quando a empresa já estava sob o comando de Dara Khosrowshahi - na época, foi revelada a informação de que a Uber pagou US$ 100 mil à dupla de hackers responsável pelo ataque para acobertar a brecha de segurança.

Segundo a Uber, dados como nome, endereço de e-mail e telefone celular vinculado diretamente à conta do usuário foram vazados - de acordo com a empresa, não houve exposição de dados financeiros como números de cartão de crédito ou códigos de segurança.