Tudo por assinatura: clubes de compras atraem consumidores

Elisa Quadros assina tanto o clube de livros quanto de vinhos Crédito: Vitor Jubini

É fácil notar que as formas de consumo têm mudado. Atualmente é possível consumir de tudo sem precisar sair de casa. Em muitos casos você sequer precisa escolher o que deseja consumir. Os clubes de assinatura, por exemplo, entregam de pão a vinho, de balas e doces a alimentos saudáveis e até filtro de água sem que o cliente precise se preocupar.

Uma das pioneiras nesse ramo de atividade é a capixaba Wine, que conta com mais de 140 mil sócios e tem perspectiva de crescimento de 15% ao ano. Mensalmente a empresa leva ao cliente diferentes tipos de vinhos sem que ele saiba o que vai consumir.

“Estamos hoje em um patamar de marca em que oferecemos não somente vinho, mas sim experiências únicas e diferenciadas aos nossos assinantes”, informou a empresa por meio de nota.

É na oferta de experiências diferenciadas que também apostam os gaúchos da TAG, clube de assinaturas que entrega livros aos clientes.

“Clubes de livros sempre existiram. Aos poucos vimos que poderíamos oferecer uma experiência literária. Mais que comprar um livro, é receber uma surpresa em casa, descobrir uma nova literatura e entrar em contato com um autor que não conhecia”, resume o diretor de Marketing da TAG, Arthur Dambros.

A publicitária Elisa Quadros é uma das clientes que decidiu embarcar nessas experiências. Ela assina tanto o clube de vinhos quanto o de livros. “Os produtos são muito bem selecionados e passamos a conhecer livros e vinhos que talvez não compraríamos nas lojas”, comenta.

“A facilidade também é um diferencial. Tenho um amigo que recebe até pão em casa por assinatura”, lembra Elisa divertindo-se.

Questionada como faz para não se perder entre as contas e assinaturas ela brinca: “Faço hora extra”, diz aos risos. “É uma questão de prioridades. Eu não tenho muitos sapatos, mas tenho livros. Não saio tanto para jantar, mas tomo vinho em casa”, completa.

SAÚDE

Mesmo sendo relativamente novos, os clubes de assinatura também estão se reinventando para oferecer serviços, além de produtos. Há casos, por exemplo, de profissionais que dão dicas de alimentação por aplicativos de mensagem para quem assina o serviço.

Voltado para questões de alimentação e saúde existe o Best For You Box. “Atendemos cerca de 30 famílias no Espírito Santo . Elas recebem um box escolhido por nossa nutricionista e passam a conhecer vários lançamentos. Pagando a mensalidade, o assinante tem até 50% de desconto do que se comprasse os mesmos produtos no mercado”, destaca Leandro Hertz, sócio-fundador da Best For You.

Uma das assinantes da caixa com alimentos saudáveis é Thayane Pereira Rosário, moradora de São Mateus, no Norte do Estado. Ela conta que começou a assinar o produto em 2016.

“Procurei a assinatura por praticidade. Na época, estava fazendo faculdade em uma cidade vizinha, além do trabalho e da academia. Muitas vezes tinha que comer no caminho de um lugar para o outro e nunca tinha opção saudável.”

FUTURO

Em termos de consumo, nem sempre é fácil saber o que será tendência e o que ficará ultrapassado. Porém, executivos de grandes empresas têm apostado nos clubes de assinatura. É o caso da Adobe, Amazon, Fender, entre outras.

Nos Estados Unidos, por exemplo, a Uber começa a oferecer o serviço de assinaturas no qual os clientes podem usar carros de luxo da BMW, Mercedes, Porsche e outras marcas famosas. A diferença de um aluguel tradicional é que os planos de assinatura incluem seguro, manutenção e até troca de veículos.

CUIDADO COM ALTOS GASTOS

A praticidade e a vontade de conhecer novos produtos até podem fazer com que as pessoas procurem pelos clubes de assinatura. Porém, segundo o doutor em Controladoria e Contabilidade Aziz Beiruth, é preciso ter atenção aos gastos.

“Geralmente esses produtos assinados são voltados para o lazer. Não são itens de necessidade básica. Então, a pessoa passa a ter uma despesa fixa, como água e energia, para algo que pode ser considerado supérfluo”, comenta.

Uma dica para não se perder nas contas, nem abrir mão de tais clubes de assinatura é separar um percentual da receita para que seja gasta em atividades de lazer.

“Se a pessoa ganha R$ 3 mil ela pode separar R$ 300 para gostos com lazer. A questão é que todas as assinaturas precisam ser incluídas nesse orçamento: TV a cabo, Netflix, assinatura de livros e outras”, sugere.

“Também devem ser incluídos nesses R$ 300 gastos com restaurantes, cinema e outros que não sejam, necessariamente, clubes de assinatura. Se a pessoa não fizer essa diferenciação, o peso do lazer no orçamento pode subir muito”, completa.

Até pães são vendidos por assinatura Crédito: Carlos Alberto Silva

Conheça alguns clubes de assinatura

Vinho

O que oferece?

Diferentes rótulos de vinhos e espumantes. No caso da empresa Wine, também é entregue uma revista com informações sobre os produtos e vinhos em geral.

Quanto custa?

Os planos variam de R$ 74, indicados para quem está começando a conhecer o mundo dos vinhos, a R$ 274, com vinhos mais sofisticados.

Livros

O que oferece?

A TAG oferece experiência literária, enviando livros de diferentes autores. São dois planos divididos entre “best-sellers” e “indicações para todos os gostos”.

Quanto custa?

O box com os inéditos custa R$ 45,90 mais taxa de entrega. O outro plano custa R$ 55,90 mais taxa de entrega.

Comida saudável





O que oferece?

A Best For You Box Alimentos entrega 15 produtos para cada cliente. São alimentos escolhidos por um nutricionista.

Quanto custa?

A assinatura do clube custa R$ 64,90 por mês. Não é cobrado frete para a entrega dos produtos.

Pão

O que oferece?

A Feito a Pão oferece pães clássicos e especiais que são entregues uma vez por semana na casa do cliente.

Quanto custa?

São seis tipos de assinatura, variando de R$ 69 a R$ 199 por mês.

Café

O que oferece?

No Estado, uma das empresas de assinatura de café é a Moka Clube. A empresa entrega diferentes tipos de café torrado e moído (ou não), para que as pessoas experimentem diferentes opções da bebida.

Quanto custa?

Varia de R$ 38 a R$ 114 ao mês.

Ovo

O que oferece?

O Site do Ovo entrega ovos frescos – brancos ou vermelhos – na periodicidade em que o cliente escolher. Pode ser mensal, quinzenal ou semanal.

Quanto custa?

O preço varia de R$ 13,99 – cobrado para a entrega de 30 ovos brancos uma vez no mês –, a

R$ 119,99, válido para duas entregas no mês com 60 ovos caipiras em cada entrega.

Doces

O que oferece?

Candy in Box entrega uma caixa com doces, biscoitos e bebidas importados, na quantidade que o cliente desejar receber.

Quanto custa?

A assinatura da caixa mais simples custa R$ 29,90. Já a mais cara custa R$ 199,90, que reúne o conteúdo de três caixas diferentes. Nos dois casos, o cliente precisa pagar R$ 21,90 de frete.

Filtro de água

O que oferece?

Empresas como a Brastemp oferecem purificadores de água com mais tecnologia para o consumidor, que retém mais o cloro. O equipamento também sempre passa por manutenção.

Quanto custa?

Preços da assinatura variam de R$ 79,90 a R$ 129,90.

Varejo

O que oferece?

Lojas on-line como Submarino, Americanas e Amazon oferecem serviços por assinatura para o cliente, prometendo frete grátis, descontos exclusivos e alguns serviços, como os de músicas, livros e vídeos.

Quanto custa?

Empresas cobram a partir de R$ 79,90 por ano.

Vídeos e músicas

O que oferece?

Empresas como Netflix (filmes e séries) Spotify (músicas) entregam uma variedade de produtos para o consumidor, que pode acessar de onde estiver por plataformas diversas, como computador e celular.

Quanto custa?