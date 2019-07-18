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Acidente de trabalho

Tripulantes limpavam tubulação de navio quando morreram em acidente

Devido a condições marítimas e a distância da costa, o resgate só foi realizado nesta quinta-feira, um dia depois das mortes

Publicado em 

18 jul 2019 às 18:08

Publicado em 18 de Julho de 2019 às 18:08

Resgate de tripulantes de navio na costa do Espírito Santo
Dois tripulantes que morreram em navio que estava a 296 quilômetros da costa do Espírito Santo limpavam uma tubulação no momento do acidente. O problema ocorreu na quarta-feira (17/07), porém só nesta quinta-feira a notícia foi divulgada pela Marinha. A embarcação "AP DUBRAVA", com bandeira das Ilhas Marshall, veio da Argentina e tinha como destino à Espanha.
> Navio onde morreram tripulantes manobrou rumo a Vitória às 7 da manhã
A empresa responsável pela embarcação, a croata Atlantska Plovidba, realizou dois comunicados ao mercado, na Bolsa de Valores da Croácia, após o acidentes. O primeiro ocorreu às 04h48, horário de Brasília, e o segundo às 9 horas, horário de Brasília.
Explicou que no final da tarde da última quarta-feira (17) trabalhadores começaram a passar mal enquanto limpavam tubulações do navio, o que paralisou as atividades na embarcação. Em seguida, os tripulante comunicaram sobre o ocorrido às autoridades, porém o resgate só poderia ser realizado na manhã desta quinta-feira (18). 
"A chegada do helicóptero será pela manhã já que devido às condições meteorológicas no mar, a distância entre a costa e a noite não será possível decolar imediatamente. Os dois feridos estão estáveis, e dois tripulantes não dão sinais de vida mesmo com medidas contínuas de reanimação pela tripulação de acordo com as instruções dos soldados", explicava a publicação.
Os feridos são três cidadãos croatas e um ucraniano. Eles foram levados ao hospital. Eles foram resgatadas pelo helicóptero da Marinha na manhã desta quinta-feira (18). A suspeita é que os tripulantes tenham sido intoxicados com monóxido de carbono.
INFORMAÇÕES SOBRE O NAVIO E O ACIDENTE
Nome do navio: AP DUBRAVA, construído em 2015
Empresa dona da embarcação: Atlantska Plovidba
Bandeira: Ilhas Marshall
Origem: San Lorenzo na Argentina
Destino: Las Palmas na Espanha
Local onde estava na hora do acidente: 160 milhas náuticas da costa capixaba, cerca de 296 km
Número de mortos: 02
Número de socorridos: 02, mas um terceiro foi socorrido por causa choque da situação
 

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