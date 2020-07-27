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Negociações

Tripulantes da Latam reprovam proposta de acordo salarial

A informação foi divulgada em nota no site do Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA), nesta segunda (27). Segundo categoria, 88,6% dos votos foram contrários

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 18:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2020 às 18:17
Latam precisou cancelar viagens por causa do coronavírus
Latam precisou cancelar viagens por causa do coronavírus Crédito: Latam/Divulgação
Em votação realizada on-line entre os dias 23 e 27 de julho, os tripulantes associados da Latam Airlines Brasil rejeitaram as propostas de novos Acordos Coletivos de Trabalho apresentadas pela empresa. A informação foi divulgada em nota no site do Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA), na tarde desta segunda-feira (27). 
De acordo com a categoria, 88,6% dos votos dos comissários foram contrários à proposta. Entre os copilotos e comandantes os porcentuais contrários foram, respectivamente, de 88,9% e 89,3%
"O SNA comunicou imediatamente o resultado da votação à Latam, e uma reunião com a empresa foi agendada para essa terça-feira (28) para dar prosseguimento às negociações para possíveis novas propostas de acordo", disse a entidade, em nota.
A SNA fará uma videoconferência com a categoria na terça-feira, às 20h, para esclarecer os próximos passos da negociação.
A SNA fechou com Gol e Azul um acordo para reduzir salários e jornada dos tripulantes por 18 meses diante da grave crise da covid-19. A proposta da Latam, entretanto, era de um corte permanente na remuneração e provocou críticas por parte dos aeronautas.

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