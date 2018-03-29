Trajeto dos ônibus e trânsito mudam com novo aeroporto

Com a inauguração do novo Aeroporto de Vitória nesta quinta-feira (28), o trânsito no entorno terá várias mudanças. Desde as 22 horas desta quarta-feira, a Avenida Adalberto Simão Nader ganhou uma nova faixa, que permitirá o acesso ao novo terminal. Ônibus de Vitória vão ter mudanças em seus itinerários e o Transcol vai ganhar novas linhas.
Em relação a alterações no trânsito, a Adalberto Simão Nader, que antes tinha dois sentidos divididos por um canteiro, passa a ser sentido único, em direção à Avenida Dante Michelini.
Com a mudança, as três faixas que seguiam no sentido Fernando Ferrari - Praia de Camburi vão se tornar via marginal para acesso ao Bairro República e à Mata Praia. Já as três faixas do outro lado, que davam acesso à Avenida Fernando Ferrari, terão sentidos alterados, indo da Fernando Ferrari até a Avenida Dante Michelini.
Para seguir até a Fernando Ferrari, saindo da Praia de Camburi, os motoristas vão ter que utilizar a nova pista da Adalberto Simão Nader, que foi construída no terreno da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).
Os motoristas poderão acessar o novo terminal de passageiros do Aeroporto de Vitória por meio de uma grande rotatória. O acesso será permitido tanto para quem sai da Avenida Fernando Ferrari, como quem sai da Avenida Dante Michelini. A rotatória, chamada de cebolão pela Prefeitura de Vitória, também dará acesso aos bairros Mata da Praia e República.
ÔNIBUS DE VITÓRIA
Assim que o novo Aeroporto de Vitória começar a operar, na próxima sexta-feira (30), haverá mudanças no transporte público. A linha municipal 123 é a que vai atender quem precisa chegar ou sair do novo Eurico de Aguiar Salles. Atualmente, essa linha já existe, mas o seu ponto final fica no Bairro República. Agora, o primeiro e o último ponto ficarão no aeroporto.
Aos domingos e feriados é a linha 122 (Aeroporto-Rodoviária) que vai fazer o percurso até o novo aeroporto, já que a 123 não circula nesses dias. Por enquanto, essa é a única opção que atenderá ao novo Eurico de Aguiar Salles.
Haverá um espaço determinado para os coletivos no novo Aeroporto de Vitória. O ponto final, dentro da área da Infraero, comportará de oito a dez ônibus. Mas o ponto para passageiros ficará na área de embarque e desembarque do novo terminal.
É também nesse local que os capixabas e os turistas poderão pegar táxis e corridas com motoristas de aplicativos.
De acordo com a subsecretária de Transportes de Vitória, Leila Casagrande, os 75 taxistas que hoje atuam no terminal atual vão mudar para a nova estrutura também a partir do dia 30. Também vamos monitorar. Se houver uma demanda maior, podemos vir a colocar mais táxis no aeroporto.
LINHA 123 - AEROPORTO X BELA VISTA (ITINERÁRIO)
IDA
1. Aeroporto de Vitória
2. Rua Rozendo Serapião de Souza Filho
3. Rua Francisco Fundão
4. Rua Presidente Nereu Ramos
5. Av. Presidente Costa e Silva
6. Av. Fernando Ferrari
7. Av. Nossa Senhora da Penha
8. Av. Desembargador Santos Neves
9. Av. Cezar Hilal
10. Av. Vitória
11. Rua Henrique Novaes
12. Av. Jerônimo Monteiro
13. Av. Presidente Florentino Avidos
14. Av. República
15. Rua Padre José de Anchieta
16. Rua Vinte e Três de Maio
17. Av. Marcos de Azevedo
18. Av. Duarte Lemos
19. Av. Santo Antônio
20. Praça Antônio Ferreira Marques
21. Rua José Bitencourt
22. Rua Sotero Santana
23. Rua Professor Feu Rosa
24. Rua Guilherme Meyer
25. Rua Lucidato Vieira Falcão
26. Rua Constantino Furlane
27. Rua São Bartolomeu
28. Rua São Gabriel
29. Rua São João
30. Rua Lucidato Vieira Falcão
31. Rua Frederico Ozanan
32. Rua Padre Emilio Miotti
33. Rua Doutor Ivan Ramos Medeiros
34. Praça Caetano Bassini
VOLTA
1. Praça Caetano Bassini
2. Rua Doutor Ivan Ramos Medeiros
3. Rua Padre Emílio Miotti
4. Rua Frederico Ozanan
5. Rua da Constituinte
6. Rua Ariosto Silva Santos
7. Rua Professor Heraclito Pereira
8. Rua José Bittencourt
9. Rua Braz Rubim
10. Rua Byron Vidigal
11. Rua Presidente Arthur Bernardes
12. Rua José Bittencourt
13. Praça Antônio Ferreira Marques
14. Av. Santo Antônio
15. Av. Duarte Lemos
16. Av. Nair Azevedo Silva
17. Rua Rosilda Falcão dos Anjos
18. Av. Robert Ewald
19. Viaduto Gilson Félix
20. Av Alexandre Buaiz
21. Av Elias Miguel
22. Av. Getúlio Vargas
23. Av. Governador Bley
24. Av. Princesa Isabel
25. Av. Vitória
26. Av. Cezar Hilal
27. Av. Nossa Senhora da Penha
28. Av. Fernando Ferrari
29. Av. Pedro Depiante
30. Rua Deputado Darcy Castello Mendonça
31. Av. Presidente Costa e Silva
32. Rua Francisco Fundão
33. Av. Carlos Gomes de Sá
34. Rua Ricardo de Freitas Salles
35. Av Desembargador Dermeval Lyrio
36. Av. Rozendo Serapião de Souza Filho
37. Aeroporto de Vitória
NOVAS LINHAS DO TRANSCOL
Para atender a demanda de passageiros do novo Aeroporto de Vitória, serão criadas a partir da sexta-feira (30) duas novas linhas de ônibus do sistema Transcol, que vão passar pela avenida Adalberto Simão Nader, onde ficará localizada a nova entrada do terminal.
A linha 541 vai seguir do Terminal Vila Velha ao Terminal de Carapina, passando pela Simão Nader. Já a 539 fará o percurso entre os terminais de Carapina e de Jardim América, também via Adalberto Simão Nader.
Os novos ônibus sairão a cada 35 minutos dos terminais, nos horários de pico, e a cada 50 minutos nos outros horários, nos dias úteis. Aos sábados, domingos e feriados, as partidas acontecerão a cada 50 minutos. A linha 541 sairá do Terminal Vila Velha, passando pela Terceira Ponte e pelas Avenidas Nossa Senhora da Penha, Fernando Ferrari e Adalberto Simão Nader, onde entra no aeroporto. De lá, a linha segue pela Rodovia Norte Sul até o Terminal Carapina.
Já a linha 539 partirá do T. Carapina, passando pelas Rodovias Norte Sul e Adalberto Simão Nader, com destino ao aeroporto. De lá, o ônibus segue pelas Avenidas Fernando Ferrari, Nossa Senhora da Penha, Vitória, Jerônimo Monteiro, até o Terminal Jardim América.
Além das linhas 541 e 539, a Infraero vai disponibilizar espaço para que veículos de outras quatro linhas do Sistema Transcol tenham partidas, saindo do Aeroporto Eurico Salles, no pico da tarde, nos dias úteis. Ao todo, serão 49 partidas. São elas:
505 - T. Laranjeiras, / T. Itacibá, via Camburi / Beira-Mar, a partir das 15h até as 18h30;
515 - T. Laranjeiras / T. Campo Grande, via Beira-Mar, a partir das 15h50 até as 17h12
523 T. Jacaraípe / T. Jardim América, via Beira-Mar, a partir das 15h45 até as 16h50
572 - T. Laranjeiras / T. São Torquato, via Camburi / Beira-Mar, partir das 15h45 até as 18h30