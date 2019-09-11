Trabalhadores dos Correios estão em greve no Espírito Santo

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Trabalhadores aprovaram na noite desta terça-feira (10) a greve dos Correios no Espírito Santo por tempo indeterminado, a partir de meia-noite. De acordo com informações dos Correios, a "paralisação parcial não afeta os serviços de atendimento da estatal no Espírito Santo".

A reportagem do Gazeta Online esteve na agência dos Correios no Centro e constatou que há atendimento ao público. Mas muitos funcionários do setor de distribuição aderiram ao movimento de paralisação.

REIVINDICAÇÕES

Os funcionários dos Correios reivindicam um reajuste de 3,25% referente à inflação do período e são contra a retirada de direitos como o corte de ticket-alimentação nas férias e afastamentos.

De acordo com informações do sindicato dos trabalhadores dos Correios, a partir da manhã desta quarta-feira (11), os trabalhadores realizarão piquetes na porta das unidades e depois devem se encaminhar ao prédio central dos Correios, no Centro de Vitória, onde haverá assembleia para avaliação do movimento.

CORREIOS

Por meio de nota, os Correios atualizaram a situação sobre a paralisação. Veja na íntegra:

"A paralisação parcial dos empregados dos Correios, iniciada nesta terça-feira (10) pelas representações sindicais da categoria, não afeta os serviços de atendimento da estatal no Espírito Santo.

A empresa já colocou em prática seu Plano de Continuidade de Negócios para minimizar os impactos à população. Medidas como o deslocamento de empregados administrativos para auxiliar na operação, remanejamento de veículos e a realização de mutirões estão sendo adotadas.

Levantamento parcial realizado na manhã desta quarta-feira (11) mostra que 82% do efetivo total dos Correios no Brasil está trabalhando regularmente. No Espírito Santo, 83,65% dos empregados estão trabalhando normalmente.

Negociação — Conforme amplamente divulgado, os Correios estão executando um plano de saneamento financeiro para garantir sua competitividade e sustentabilidade. Desde o início de julho, a empresa participa de reuniões com os representantes dos empregados, nos quais foram apresentada a real situação econômica da estatal e propostas para o acordo dentro das condições possíveis, considerando o prejuízo acumulado, atualmente na ordem de R$ 3 bilhões. As federações, no entanto, expuseram propostas que superam até mesmo o faturamento anual da empresa.