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144% mais caro

Tomate vendido no Estado tem a maior alta de preço do país

Valor subiu 144% em outubro, segundo pesquisa nas Centrais de Abastecimento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2018 às 12:40

Publicado em 21 de Novembro de 2018 às 12:40

Os preços das principais hortaliças tiveram alta em outubro no atacado, com exceção da cenoura, e o valor do tomate vendido no Espírito Santo sofreu a maior elevação no país, de 144,59% no mês passado.
Os dados são da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), que divulgou nesta terça-feira (20) o 11º Boletim do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro (Prohort) nas Centrais de Abastecimento (Ceasas) do país.
Segundo a Conab, a alta do tomate foi generalizada nas Centrais de Abastecimento "e com porcentuais significativos". Depois de Vitória, a segunda maior variação no preço do produto ocorreu em Goiânia/GO (126,81%).
Tomate: preço mais caro Crédito: Arquivo
A Conab explica no boletim que o aumento expressivo de preços do tomate pode ser atribuído a vários fatores, entre eles, às baixas temperaturas em algumas regiões produtoras, no período de formação dos frutos da segunda parte da safra de inverno.
"As fortes chuvas também comprometeram as plantas e os frutos, ao ponto de parte da produção ter sido descartada, o que provocou uma queda na oferta", acrescenta a Conab.
Já a cenoura, que registrou queda nos preços, teve variação negativa de 6,43% na Ceasa capixaba, atrás da queda de 10,64% na Ceasa/GO (Goiânia) e de 7,67%, na CEAGESP (São Paulo).
No segmento de frutas, o estudo também considerou os alimentos com maior participação na comercialização e no cálculo da inflação (banana, laranja, maçã, mamão e melancia). Em outubro, segundo a Conab, houve queda de preço da banana nas praças do Nordeste e altas no Sudeste.

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