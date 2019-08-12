Toffoli defende retirada de regras do sistema tributário da Constituição

"Toda reforma que acontece aumenta o texto da Constituição. Na tributária, vamos tirar do texto da Constituição, vamos revogar o artigo 192", sugeriu Toffoli.

Segundo ele, somente em matérias tributárias há hoje na pauta do STF ações que somam R$ 1 trilhão.

Ele disse ainda preferir tratar primeiro dos tributos sobre o consumo, tema dos projetos que já estão no Congresso, e deixar outras questões para depois. Afirmou também que não irá apoiar as discussões para recriar tributos nos moldes da CPMF.