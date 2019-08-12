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Reforma Tributária

Toffoli defende retirada de regras do sistema tributário da Constituição

De acordo com o presidente do Supremo Tribunal Federal, somente em matérias tributárias há hoje na pauta do STF ações que somam R$ 1 trilhão

Publicado em 12 de Agosto de 2019 às 13:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 ago 2019 às 13:40
Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli Crédito: Rosinei Coutinho/SCO/STF
Os presidentes do Supremo Tribunal Federal (STF) e da Câmara do Deputados defenderam nesta segunda-feira (12) uma reforma que retire as regras do sistema tributário da Constituição.
Dias Toffoli afirmou, durante evento organizado pelo banco Santander, que a mudança ajudaria a desafogar o Tribunal.
"Toda reforma que acontece aumenta o texto da Constituição. Na tributária, vamos tirar do texto da Constituição, vamos revogar o artigo 192", sugeriu Toffoli.
Segundo ele, somente em matérias tributárias há hoje na pauta do STF ações que somam R$ 1 trilhão.
A ideia seria tirar o tema da Constituição e tratar da questão por meio de projetos de lei, de acordo com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que afirmou aprovar a proposta de Toffoli e já ter tratado com ele previamente sobre o assunto.
Ele disse ainda preferir tratar primeiro dos tributos sobre o consumo, tema dos projetos que já estão no Congresso, e deixar outras questões para depois. Afirmou também que não irá apoiar as discussões para recriar tributos nos moldes da CPMF.
"Não vamos retomar CPMF na Câmara de jeito nenhum. O presidente Bolsonaro já falou isso. Tem de concentrar na reforma de bens e serviços."
Maia afirmou ainda que quer priorizar na Câmara a votação de temas como uma reforma das carreiras públicas, o novo marco do saneamento e projetos que serão enviados pelo Banco Central de modernização cambial e redução do spread bancário, o que poderá facilitar a votação da autonomia da instituição.
> Mudança no Imposto de Renda pode custar até R$ 40 bilhões

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