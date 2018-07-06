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Teste para liberar pista do aeroporto para pousos será na próxima semana

Desde março, quando novo aeroporto foi inaugurado, a nova pista é utilizada apenas para decolagens.

Publicado em 06 de Julho de 2018 às 15:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2018 às 15:25
Aeroporto de Vitória: novo terminal e nova pista foram inaugurados em março Crédito: Fernando Madeira
Está previsto para a semana que vem um voo teste para homologação do PAPI, um dos equipamentos de orientação necessários para que a nova pista do Aeroporto de Vitória seja liberada para pousos. Segundo a Infraero, o Precision Approach Path Indicator (PAPI), que já está instalado, estava sendo configurado para a pista e será testado por um avião da Força Aérea Brasileira (FAB), que pode pedir novos ajustes.
O equipamento funciona como um indicador visual que cria uma "rampa" de aproximação virtual para facilitar o pouso de aeronaves de maior porte. Desde que foi inaugurada, em março, a nova pista de 2.058 metros, está sendo utilizada apenas para decolagens de voos comerciais. Sem o PAPI, apenas helicópteros e aeronaves de menor porte, como monomotores, que realizam aterrissagens visuais, podem usar a nova estrutura. Os demais voos, que operam por instrumentos, seguem utilizando a pista velha, 308 metros menor.
AVIÃO MISTERIOSO CHAMA ATENÇÃO DE INTERNAUTAS
Nesta sexta-feira (6) um jato cinza chamou a atenção de internautas. A aeronave se aproximou do Aeroporto de Vitória, fez várias voltas pela região da Grande Vitória e voltou para o Rio de Janeiro. O jato era um Hawker da Força Aérea Brasileira (FAB), utilizado pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea) para a inspeção de voos. De acordo com a Infraero, trata-se apenas de um procedimento de praxe realizado rotineiramente em todos os aeroportos brasileiros.

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