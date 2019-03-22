Tesouro capta US$ 1,5 bi no exterior com juros de 4,7% ao ano

Dólar Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasi

O Tesouro Nacional captou US$ 1,5 bilhão de investidores norte-americanos e europeus com taxa de juros de 4,7% ao ano. O dinheiro veio da emissão, feita nesta quinta-feira (21), de títulos da dívida externa com vencimento em maio de 2029. A taxa obtida na operação foi mais alta que a da última emissão do tipo, em 2017, mas a diferença em relação aos títulos norte-americanos caiu para o menor nível desde 2015.

Por meio do lançamento de títulos da dívida externa, o governo pega dinheiro emprestado dos investidores internacionais com o compromisso de devolver os recursos com juros. Isso significa que o Brasil devolverá o dinheiro daqui a 10 anos com a correção dos juros acordada, de 4,7% ao ano.

Taxas menores de juros indicam redução da desconfiança dos investidores de que o Brasil não conseguirá pagar a dívida. Com os sucessivos rebaixamentos sofridos pelo país, os estrangeiros passaram a cobrar juros mais elevados para comprar os papéis brasileiros.

Na última emissão de papéis de aproximadamente 10 anos, em outubro de 2017, o Brasil havia captado US$ 3 bilhões no exterior com juros de 4,675% ao ano. Mesmo assim, os juros ainda estão inferiores aos registrados em março de 2016, quando o Tesouro tinha captado US$ 1,5 bilhão no exterior com taxas de 6,125% ao ano.

A taxa do título brasileiro foi 215,8 pontos maior que a dos títulos do Tesouro americano de 10 anos. Isso significa que o Tesouro Nacional pagará juros de 2,158 pontos percentuais ao ano, maiores que os de papéis semelhantes emitidos pelo governo dos Estados Unidos. Em outubro de 2017, a diferença estava em 235 pontos. Os títulos norte-americanos são considerados os papéis mais seguros do mundo.

De acordo com o Tesouro Nacional, o spread – diferença entre os juros dos títulos do governo brasileiro e do governo dos Estados Unidos – caiu para o menor nível desde que o Brasil perdeu o grau de investimento (selo de bom pagador concedido pelas agências internacionais de classificação de risco). Na operação de hoje, informou o órgão, a demanda foi quatro vezes superior à oferta.