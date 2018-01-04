Temer sanciona lei que autoriza Caixa a usar R$ 15 bi do FGTS

O TCU abriu um processo para analisar o empréstimo do FGTS à Caixa Crédito: Divulgação

Em ano eleitoral, o presidente sancionou sem vetos lei que permite empréstimo de R$ 15 bilhões do FGTS à . A sanção foi feita nesta quinta-feira (4), véspera do limite, e permite ao banco turbinar empréstimos habitacionais às vésperas da eleição. O Tribunal de Contas da União (TCU) abriu processo para analisar a operação de capitalização.

Sem essa injeção de recursos, o banco estatal teria de reduzir a carteira de empréstimos habitacionais, na medida em que poderia ficar desenquadrado nas novas regras de prudência do setor financeiro. Essas regras entram em vigor em 2018.