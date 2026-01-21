Economia (BR)

Tem dificuldade de concentração? 7 dicas para aumentar seu foco

Aprenda estratégias simples e eficazes para treinar a atenção e aumentar a produtividade no dia a dia

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 12:31

Mesmo em meio as distrações da vida moderna o foco pode ser desenvolvido Crédito: Imagem: fizkes | Shutterstock

Manter o foco é um dos maiores desafios da vida moderna. Com notificações constantes, excesso de informações e múltiplas cobranças, nossa atenção se fragmenta facilmente. A boa notícia, segundo Carolina Braga, professora e diretora do Foco Medicina, é que concentração não é um dom: pode ser treinada e fortalecida, transformando produtividade e resultados no dia a dia.

“O foco é uma habilidade que pode e deve ser desenvolvida. Quanto mais a pessoa entende como o cérebro funciona, mais fácil fica criar estratégias para sustentar a atenção”, afirma.

A seguir, a especialista compartilha 7 dicas para manter o foco em um mundo cada vez mais distraído. Confira:

1. Defina objetivos claros antes de começar

A primeira etapa para promover o foco está na clareza de objetivos. Segundo Carolina Braga, nada compromete mais a concentração do que não saber exatamente o que se quer alcançar. “Quando o cérebro não entende o propósito da tarefa, ele tende a buscar estímulos mais interessantes. Definir um objetivo claro dá direção e sentido ao esforço”, explica.

2. Divida tarefas grandes em etapas menores

Outra estratégia fundamental é transformar tarefas grandes em pequenas etapas. Atividades extensas costumam gerar sensação de sobrecarga, o que favorece a procrastinação. “O cérebro foca melhor quando a tarefa parece possível e mensurável. Dividir o que precisa ser feito reduz a ansiedade e aumenta a sensação de progresso”, orienta a professora Carolina Braga.

3. Organize o tempo em blocos de foco

Organizar o tempo em blocos também faz diferença. Estudar ou trabalhar por períodos entre 25 e 50 minutos, com pausas curtas, ajuda a manter a mente ativa sem entrar em exaustão. “O foco tem limite. Respeitar esse ritmo evita queda de rendimento e melhora a qualidade da atenção”, destaca Carolina Braga.

4. Elimine distrações visíveis do ambiente

Eliminar distrações visíveis é outro passo essencial. Celular fora do alcance, abas desnecessárias fechadas e notificações desligadas criam um ambiente mais favorável à concentração. “Cada interrupção exige um esforço grande do cérebro para retomar o foco. Quanto menos estímulos concorrendo pela atenção, melhor o desempenho”, afirma.

Organizar a mesa e separar os materiais necessários reduz interrupções desnecessárias Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

5. Prepare o ambiente antes de iniciar a tarefa

O preparo do ambiente antes de começar também influencia diretamente. Organizar a mesa, separar os materiais necessários e garantir boa iluminação reduzem interrupções desnecessárias durante a tarefa. “Ambiente organizado poupa energia mental, que pode ser direcionada ao que realmente importa”, esclarece Carolina Braga.

6. Cuide do corpo para sustentar a concentração

Cuidar do corpo é parte indispensável desse processo. Sono de qualidade, alimentação equilibrada e prática de atividade física impactam diretamente a capacidade de concentração. “Não existe foco sustentável em um corpo exausto. A mente responde ao cuidado físico”, reforça Carolina Braga.

7. Treine o foco diariamente, mesmo que por pouco tempo

Por fim, a especialista lembra que foco é hábito. Treinar diariamente, mesmo em pequenas doses, fortalece essa habilidade ao longo do tempo. “Quanto mais você pratica o foco, mais fácil ele se torna. Não é sobre perfeição, é sobre constância”, diz.

Em um cenário de estímulos excessivos, desenvolver estratégias para proteger a atenção deixou de ser apenas uma questão de produtividade e passou a ser também de saúde mental. Promover o foco é, acima de tudo, aprender a escolher como investir a própria energia.

Por Sarah Monteiro

