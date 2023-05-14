Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Teles preparam ofensiva judicial contra chip neutro em escolas públicas
Internet Brasil

Teles preparam ofensiva judicial contra chip neutro em escolas públicas

As teles afirmam que, por força de medida cautelar da Base Mobile junto à Anatel, estão sendo obrigadas a fornecer os chips em uma situação que, segundo elas, fere a legislação do setor
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 mai 2023 às 17:14

Publicado em 14 de Maio de 2023 às 17:14

BRASÍLIA, DF - As operadoras de telefonia preparam ações judiciais questionando o edital do Internet Brasil, programa federal que prevê a conexão de 700 mil escolas com internet 4G por meio dos chamados chips neutros.
As teles afirmam que, por força de medida cautelar da Base Mobile junto à Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), estão sendo obrigadas a fornecer os chips em uma situação que, segundo elas, fere a legislação do setor.
Jovem usando laptop e smartphone enquanto está no sofá em casa
Uso de smartphone Crédito: Freepik
Esse imbróglio começou em março, quando a Base Mobile venceu a licitação.
Para prestar o serviço, a empresa procurou a Vivo e a Claro para obter cerca de 650 mil chips que, na verdade, têm um código dentro (com numeração diferente) capaz de operar na rede de qualquer operadora. A Tim não atendeu a empresa porque recorreu à Justiça.
Sobre esse chip oferecido pelas teles, a Base Mobile desenvolveu um sistema que controla o acesso a conteúdos da internet.
O problema para as teles é simples: a legislação do setor não prevê a venda de um insumo desse tipo para empresa que não seja regulada.

Veja Também

Celular: Anatel investiga operadoras por não repassarem corte de ICMS

Internet 5G em Vitória começa com sinal de três operadoras

Seria o mesmo que a Netflix, por exemplo, oferecesse o 5G sem ser operadora de telecomunicações.
A comercialização de chips neutros para a Base Telecom só poderia ocorrer se houvesse um acordo de compartilhamento de rede (operação virtual, por exemplo) ou se ela fosse outra operadora, o que não é o caso.
A Base Mobile diz ser uma empresa que presta Serviço de Valor Adicionado, categoria que não se submete à regulação do setor – a exemplo dos provedores de internet.
Para as teles, na prática, isso significa que, se algum crime for praticado e ele estiver atrelado a esse chip, será impossível qualquer tipo de rastreamento, por exemplo.
Por isso, já avaliam medidas judiciais para que possam se recusar a negociar com a Base Mobile.
Com Diego Felix

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Direito Anatel Telefonia Telefonia Móvel
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES
Imagem de destaque
Complexos logísticos: oferta mais que dobra e vacância segue baixa no ES
Augusto recebe amigas na Igreja de Reis Magos
Augusto Pacheco recebe amigas para tour na Igreja de Reis Magos em Nova Almeida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados