Tecnologia para eliminar formiga em plantações

Profissional coleta informações sobre pontos de infestação usando um tablet Crédito: Fibria/Divulgação

Um dos problemas mais comuns nas plantações é a presença de insetos, principalmente as formigas, que atacam sem distinção do plantio.

No Estado, para diminuir os prejuízos causados pelas pequenas, é preciso eliminá-las das plantações. Para isso, há quem aposte no uso de tecnologias.

No caso do eucalipto, um dos plantios mais prejudicados pela ação desse inseto, já estão sendo usadas inovações tecnológicas de monitoramento e controle, como as utilizadas pela Fibria. Por meio de um smartphone ou tablet o técnico em silvicultura tem acesso as informações sobre o plantio.

Segundo o coordenador de proteção florestal da empresa, Edmilson Bitti, com o aprimorando na gestão das pragas, feito de forma computadorizada pela empresa, um dos resultados gerados é a eficácia dos métodos utilizados para o combate delas.

O monitoramento consiste em visitas periódicas realizadas por profissionais, que caminham no local da plantação  que pode variar de 15 a 20 hectares  por cerca de cinco quilômetros coletando as informações com o tablet ou smartphone. Esses dados são cadastrados, georreferenciando os pontos de infestação.

Ainda de acordo com Bitti, as informações vão formar um banco de dados e mapas e, com base nesses números, gerar as informações de controle.

Os nossos equipamentos têm um computador de bordo, com agricultura de precisão. Com isso, é possível andar na floresta e saber exatamente onde tem formiga, onde colocamos a isca e se teve algum desvio, seja por interferência natural ou humana.

Segundo dados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), o valor das perdas anuais causadas por pragas e doenças é de R$ 55 bilhões só na agricultura nacional.

De acordo com o professor sênior de entomologia agrícola e controle de pragas da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq), Sinval Silveira Neto, muitos pés de eucalipto não resistem aos cortes sucessivos em suas folhas causados pelas formigas e acabam morrendo. O controle em si não tem grandes dificuldades, porém o maior problema é localizar os ninhos das formigas, comentou.

FORMIGAS

Culturas

Não tem distinção

Elas atacam quase todas as espécies de plantas cultivadas, podendo causar a desfolha total e até a morte, tanto de mudas quanto de árvores adultas.

Espécies

As formigas cortadeiras, principalmente as saúvas (Atta) e as quenquéns (Acromyrmex), são as principais responsáveis por ataques a plantios florestais, como eucaliptos e pinus.

Diferenças

A saúva mede entre 12 milímetros e 15 milímetros de comprimento e tem três pares de espinhos no dorso. Seu ninho pode atingir profundidades de mais de 5 metros e é caracterizado, externamente, pelo monte de terra solta. Já a quenquém mede de 8 milímetros a 10 milímetros de comprimento, tem cinco pares de espinhos no tórax e seu ninho, geralmente, não apresenta terra solta aparente.

Como agem?

Atacam cortando folhas e ramos jovens.

Por que fazem isso?

Elas não se alimentam diretamente das folhas, mas levam elas para dentro do formigueiro para servir de substrato para o fungo que cresce lá. Esse sim é o alimento delas.

Formigueiro

O tipo de formigueiro varia de acordo com a espécie do inseto. No caso das formigas cortadeiras, o formigueiro é pequeno e geralmente de poucos compartimentos (panelas). Mas também têm formigueiros que são subterrâneos, como os das saúvas.

Prejuízo

Pode chegar a destruir completamente as plantas.

COMBATE

Monitoramento

Constante

Para usar formicidas, quase sempre é necessário conhecer a área do formigueiro, que é obtida multiplicando-se o maior comprimento da área de terra solta pela sua maior largura. O monitoramento envolve a avaliação constante e permanente das colônias de formigas e dos prejuízos que elas estão causando.

Formas de controle

Iscas

O controle sistematizado é realizado com iscas granuladas, devendo a aplicação ser feita no período de tempo seco, na área onde será realizado o plantio e também na área do entorno.

Aplicação direta

Já o controle localizado é realizado diretamente nos formigueiros, mediante aplicação de isca formicida granulada, de formicidas em pó ou dos produtos termonebulizáveis.

Biológico

Aves, sapos, rãs, tatus, tamanduás, lagartos, lagartixas, besouros dos gêneros Canthon e Taeniolobus, formigas dos gêneros Solenopsis, Paratrechina e Nomamyrmex, além de mosca da família Phoridae são predadores naturais das formigas cortadeiras.

Cultural

Movimentar o solo nos locais dos formigueiros, revestir o caule com um cone de proteção, usar garrafas de plástico para proteger plantas jovens e mudas recém-plantadas e cultivar plantas repelentes, como batata-doce, gergelim, rim de boi e algumas euforbiáceas, próximas ao pomar.

Fonte: Embrapa

APLICATIVO AJUDA A IDENTIFICAR PRAGAS

Em meio a tantas variedades de insetos uma das maiores dificuldades dos produtores é identificar com qual praga estão lidando. Na última semana, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) lançou um aplicativo gratuito que auxilia na identificação de inimigos, as pragas agrícolas.

O aplicativo foi desenvolvido por especialistas da Embrapa Agrobiologia, no Rio de Janeiro. Com ele, é possível acessar imagens e saber como lidar com os insetos. O Guia InNat, como foi chamado, está disponível para download na loja de aplicativos Google Play.

O uso é simples. Com um smartphone em mãos, o produtor fotografa o inseto em casa ou na própria lavoura e compara com a galeria de imagens do aplicativo. O banco de fotos do Guia InNat tem 13 famílias de insetos predadores, além de parasitoides e aranhas. São aranhas, formigas, joaninhas, entre outros.

O InNat pode facilitar o entendimento sobre quem são os vilões e quais são os insetos benéficos para as lavouras, enfatiza a pesquisadora da Embrapa Alessandra de Carvalho Silva, especialista em controle biológico de pragas e uma das idealizadoras do app.

O aplicativo também contém informações sobre cada grupo de inimigo natural e sua função na natureza. Entre as informações estão como ele pode ser reconhecido, função do inseto como agente e controle biológico e o ciclo de vida.

Segundo a Embrapa, o fato de o aplicativo conter informações sobre o papel dos inimigos naturais como agente de controle, ajuda o agricultor no momento de tomar decisões.

A Embrapa ainda tem outros aplicativos para ajudar o produtor rural no seu dia a dia, entre eles de: clima tempo, aves e bovinos, cálculo de custos e produção de grãos.