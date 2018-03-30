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Sonha voar

Técnico fez aeroporto, mas nunca viajou de avião

Fábio Lima trabalhou desde 2015 na obra e sonha voar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2018 às 11:10

Publicado em 30 de Março de 2018 às 11:10

O técnico Fábio Lima, 35, já se imagina decolando do novo aeroporto Crédito: Fernando Madeira
Desde que as obras do Aeroporto de Vitória foram retomadas, em meados de 2015, o técnico em Edificações Fábio Lima de Oliveira, 35 anos, faz parte da equipe responsável por erguer o novo complexo aeroportuário. Entre os mais de 16 mil currículos enviados para a empreiteira JL, o dele foi um dos selecionados. Fábio entregou um pedaço de concreto da obra ao presidente Michel Temer (PMDB), nesta quinta (29), durante a inauguração.
Trabalhar aqui foi uma grande novidade pra mim, já que nunca havia sido contratado para uma obra dessa dimensão, e esse trabalho se transformou em uma experiência que vou levar para toda a vida, disse.
especial
Ao longo dos 2 anos e 10 meses como funcionário da JL, Fábio, que é casado e tem um filho, começou realizando a reforma do canteiro de obras. Depois, atuou na parte da terraplanagem, da pavimentação da pista de pouso e decolagem, taxiways e vias de acesso. Das mãos do técnico eram produzidos diversos relatórios sobre tudo o que acontecia na obra.
Fábio lembra que a pista foi um dos principais desafios da equipe. Qualquer problema poderia colocar muitas vidas em risco. Então, tudo foi feito com muito cuidado, reforça o capixaba. Ele diz que além dos 40 graus de temperatura, às vezes, os trabalhadores tinham que lidar com a massa asfáltica usada na pista, que chegava a 170 graus.
Aliás, a nova pista é o local preferido de Fábio. Ele confessa que chegou a se emocionar olhando tudo realizado. Muitas pessoas falavam comigo que não acreditavam que o aeroporto ia ficar pronto. Mas eu tinha a esperança. E valeu a pena contribuir para ele sair do papel.
Mesmo com toda essa relação com o aeroporto, Fábio revela que nunca andou de avião. Segundo ele, faltaram oportunidades e condições financeiras. Ele diz que já se imagina decolando do novo aeroporto. O destino poderia ser Recife, cidade que ele sonha em conhecer. Outro sonho é cursar Engenharia Civil para aí sim alçar voos ainda maiores.

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