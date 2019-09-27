Taxa de desemprego no país fica em 11,8% no trimestre até agosto

No primeiro trimestre, eram 26,5 milhões de pessoas desempregadas no Brasil Crédito: Reprodução/Web

Em igual período de 2018, a taxa de desemprego medida pela Pnad Contínua estava em 12,1%. No trimestre até julho deste ano, a taxa foi exatamente a mesma, de 11,8%.

Com o resultado do trimestre até agosto, o indicador interrompeu uma trajetória de queda registrada desde o trimestre encerrado em abril.

Apesar de os números mostrarem que a desocupação continua caindo, 12,6 milhões de pessoas ainda buscavam uma vaga.

Nos três meses encerrados em maio, que servem como base de comparação, 12,9 milhões de pessoas estavam sem emprego, e a taxa estava em 12,3%. O mercado projetava um desemprego de 11,6% em agosto.