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Mercado de trabalho

Taxa de desemprego no país fica em 11,8% no trimestre até agosto

Apesar de o desemprego começar a cair, ainda existem 12,6 milhões de desocupados no Brasil

Publicado em 

27 set 2019 às 07:50

Publicado em 27 de Setembro de 2019 às 07:50

No primeiro trimestre, eram 26,5 milhões de pessoas desempregadas no Brasil Crédito: Reprodução/Web
A taxa de desemprego no Brasil ficou em 11,8% no trimestre encerrado em agosto, de acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados nesta sexta-feira, 27, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
> Pacote do governo pode ajudar a criar até 5 mil empregos no ES
Em igual período de 2018, a taxa de desemprego medida pela Pnad Contínua estava em 12,1%. No trimestre até julho deste ano, a taxa foi exatamente a mesma, de 11,8%.
Com o resultado do trimestre até agosto, o indicador interrompeu uma trajetória de queda registrada desde o trimestre encerrado em abril.
Apesar de os números mostrarem que a desocupação continua caindo, 12,6 milhões de pessoas ainda buscavam uma vaga. 
Nos três meses encerrados em maio, que servem como base de comparação, 12,9 milhões de pessoas estavam sem emprego, e a taxa estava em 12,3%. O mercado projetava um desemprego de 11,6% em agosto.
> ES tem resultado tímido em agosto e abre 379 vagas de trabalho no mês
A renda média real do trabalhador foi de R$ 2.298 no trimestre encerrado em agosto. A massa de renda real habitual paga aos ocupados somou R$ 209,893 bilhões no trimestre até agosto, alta de 1,8% ante igual período do ano anterior.

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