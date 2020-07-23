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Investimento

Taxa de custódia do título Tesouro Selic até R$ 10 mil é zerada

O Tesouro Nacional e a B3 anunciaram que a partir de 1º de agosto, a tarifa atual de 0,25% ao ano cairá para 0% nesses casos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2020 às 16:17

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 16:17

O Tesouro Nacional e a B3 - que opera a Bolsa de Valores de São Paulo - anunciaram nesta quinta-feira (23) que vão zerar a taxa de custódia do título Tesouro Selic para os R$ 10 mil iniciais aplicados nesse papel.
Taxa Selic está no menor patamar da história
Taxa Selic está no menor patamar da história Crédito: Reprodução/Web
A partir de 1º de agosto, a tarifa atual de 0,25% ao ano cairá para 0% nesses casos.
O Tesouro Selic é um título de dívida pública emitido pelo governo federal com remuneração atrelada à taxa básica de juros da economia.
Hoje, o programa Tesouro Direto tem 1,3 milhão de investidores ativos. Com a mudança, um terço deles terá isenção total da tarifa.
Pessoas com aplicações em valores mais altos também terão isenção em R$ 10 mil investidos, com cobrança apenas sobre o valor excedente.
Um investidor com R$ 11 mil aplicados no Tesouro Selic, por exemplo, pagará taxa de custódia apenas sobre os R$ 1 mil excedentes.
De acordo com o Tesouro, no total, 53% do total de investidores do programa terão redução de custo.

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