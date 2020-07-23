Taxa de custódia do título Tesouro Selic até R$ 10 mil é zerada

O Tesouro Nacional e a B3 - que opera a Bolsa de Valores de São Paulo - anunciaram nesta quinta-feira (23) que vão zerar a taxa de custódia do título Tesouro Selic para os R$ 10 mil iniciais aplicados nesse papel.

Taxa Selic está no menor patamar da história Crédito: Reprodução/Web

A partir de 1º de agosto, a tarifa atual de 0,25% ao ano cairá para 0% nesses casos.

O Tesouro Selic é um título de dívida pública emitido pelo governo federal com remuneração atrelada à taxa básica de juros da economia.

Hoje, o programa Tesouro Direto tem 1,3 milhão de investidores ativos. Com a mudança, um terço deles terá isenção total da tarifa.

Pessoas com aplicações em valores mais altos também terão isenção em R$ 10 mil investidos, com cobrança apenas sobre o valor excedente.

Um investidor com R$ 11 mil aplicados no Tesouro Selic, por exemplo, pagará taxa de custódia apenas sobre os R$ 1 mil excedentes.