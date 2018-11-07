Tallis Gomes: 'Não existe fórmula mágica para ter sucesso'

Ter sucesso na carreira é o sonho que todo profissional deseja realizar. Porém, não existe uma fórmula mágica para conseguir ter êxito no trabalho, uma vez que é preciso ter esforço e resiliência, aponta Tallis Gomes, brasileiro considerado um dos maiores empreendedores do mundo.

O jovem de Carangola, interior de Minas Gerais, deixou a faculdade de Marketing e Administração no segundo ano do curso para empreender. Fundou o Easy Taxi, aplicativo de transporte privado, e a Singu, startup do ramo de beleza. Hoje, aos 31 anos, ele foi eleito pela Forbes um dos 30 jovens mais inovadores do mundo e pela revista MIT Technology Review como um dos jovens mais inovadores do mundo.

Tallis será um dos palestrantes do 6º Fórum Liberdade e Democracia, promovido pelo Instituto Líderes do Amanhã, que será realizado nesta segunda e terça-feira (5 e 6), em Vitóri a. Em entrevista ao Gazeta Online, ele fala ainda de sua trajetória, desafios e do cenário econômico do país.

Como surgiu a ideia do Easy Taxi? E como foi o processo para transformar o projeto em realidade?

Surgiu depois de uma convenção de empreendedorismo que participei, em 2011. Eu tentei pegar um táxi numa noite chuvosa e não consegui. Queria fazer algo que facilitasse a vida das pessoas. Naquela época, só 4% da população brasileira tinha um smartphone com internet. Montamos um protótipo e em 2012 pegamos um investimento de US$ 5 milhões. Dois anos depois, expandimos o serviço para 35 países.

E o que é a Singu?

É um marketplace de beleza e bem estar. Invertemos a lógica do salão de beleza usando a inteligência artificial. Os serviços do salão de beleza são levados até o cliente por meio da venda on-line. Vimos que havia um potencial muito grande para gerar renda para quem trabalha nessa área e decidimos investir.

Como é ser listado pela Forbes como um dos 30 jovens mais transformadores do Brasil?

É muito gratificante. Vim de uma família humilde e isso prova que a inovação não precisa vir necessariamente de famílias abastadas. Quem trabalha de verdade e duro consegue conquistar algo. E se você estiver do lado das pessoas certas e no momento certo é ainda melhor.

O seu livro Nada Easy fala muito que sempre deve-se desconfiar de fórmulas mágicas. Porquê?

Ao longo dos 17 anos que venho empreendendo nunca achei uma bala de prata. Quando alguém tenta vender uma fórmula mágica devemos desconfiar que é um charlatão. O que existe é o trabalho duro para chegar a um objetivo. Você tem que pensar recorrentemente em formas novas e recorrer aos resultados, ao que já desenvolveu e ir analisando sistematicamente esses dados. Trabalhar de forma sistemática é a melhor fórmula e o compromisso com você mesmo é o principal fator para o sucesso.

É possível empreender sem capital inicial?

Ainda é muito difícil que os empreendedores consigam capital de crédito no Brasil. O empreendedor precisa criar um negócio que consiga monetizar desde o primeiro dia, com isso o capital preciso será para aumentar o potencial de crescimento, ao invés de ser para monetizar a empresa.

Porque é preciso ter persistência no mundo dos negócios?

A atividade empreendedora é extremamente solitária, por isso, o profissional precisa estar preparado tecnicamente e ter resiliência. A probabilidade de fracasso é probabilisticamente maior do que a de sucesso, por isso, é preciso que a pessoa não se iluda com um sonho de que as coisas vão andar sem metrificar os resultados, senão pode custar muito dinheiro e tempo investido, e ter em mente como pode melhorar.

O empreendedorismo é nato ou pode ser desenvolvido pela pessoa?

Algumas pessoas tem mais inclinação à liderança do que outras, já o empreendedorismo não é nada além de resolver problemas. Tem gente que consegue resolver questões mais complexas, com isso, quanto maior a solução encontrada, maior será a monetização sobre ela.

Como os jovens podem se tornar inovadores e empreendedores?

O primeiro passo é tirar a ideia do papel e deixar de lado as distrações. Ele tem que aprender a trabalhar com o ócio, para poder refletir sobre o que precisa ser feito. Saber um pouco sobre gestão básica de projetos, ter tempo para executar e se cobrar para que aconteça.

Quais ações individuais são importantes para transformar o sociedade brasileira como um todo?

A primeira coisa é gerar empregos. A União não gera recursos, mas consome. Por outro lado, nós enquanto empreendedores ajudamos a empregar, criando valor e receita para manter a máquina pública. A população está cada vez mais atenta ao fato de que é refém do Estado e acho que isso ficou ainda mais claro com a eleição presidencial.

É preciso dar ênfase ao setor econômico que deveria se beneficiar do país, no lugar dos políticos que usam o Estado como um balcão de negócios. Nós como empreendedores temos que ser fiscais do Estado e não tratar esses agentes públicos como reis. A minha luta é para que o Brasil deixe de ser conhecido como o país do carnaval e passe a ser lembrado como o mais empreendedor.

Acredita que o presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), irá efetivar as ações que ele propôs durante sua campanha?

Eu acredito que o Bolsonaro não vá aprovar tudo aquilo que prometeu, mas se aprovar 10% já é muito bom.

Qual seria a melhor opção para o país?

Sou libertário, defendo que o Estado deve ser cada vez menos inflado e o agentes econômicos têm que ter o poder nas pontas e não os burocratas. Em nenhum lugar do mundo algo diferente disso deu certo.

O que espera na economiapara os próximos anos?