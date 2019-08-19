Suspeito de golpe da 'pirâmide financeira' é preso em resort de luxo

Em 3 anos, Marcel movimentou quase R$ 1 bilhão com os golpes financeiros. Os primeiros investidores receberam o alto lucro prometido nos supostos investimentos.

Marcel Mafra Bicalho utilizava o pseudônimo Marcelo Mattos em possíveis investimentos fraudulentos com o uso de bitcoins. O vídeo da sua prisão foi divulgado pelo Fantástico no domingo (18/08/2019)

Posteriormente, a empresa sumiu do mercado com os recursos investidos pelas vítimas. A estimativa é que de 4.000 a 5.000 pessoas tenham caído no golpe.