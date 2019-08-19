Suspeito de golpe da 'pirâmide financeira' é preso em resort de luxo

Marcel Mafra Bicalho, conhecido como Marcelo Mattos, foi preso pela polícia em um resort de luxo em Arraial d’Ajuda, em Porto Seguro, Bahia. Ele é acusado por movimentações fraudulentas em um esquema de pirâmide com o uso de bitcoins. A informação foi publicada no site Poder360.
Em 3 anos, Marcel movimentou quase R$ 1 bilhão com os golpes financeiros. Os primeiros investidores receberam o alto lucro prometido nos supostos investimentos.
Posteriormente, a empresa sumiu do mercado com os recursos investidos pelas vítimas. A estimativa é que de 4.000 a 5.000 pessoas tenham caído no golpe.
Ao programa Fantástico exibido no domingo (18), a defesa de Marcel argumentou que a prisão foi indevida, e que os investidores sabiam dos riscos do negócio. A Polícia Civil de Minas Gerais, que conduziu as investigações, ainda vai divulgar detalhes dos supostos crimes.