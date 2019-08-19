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Esquema de pirâmide

Suspeito de golpe da 'pirâmide financeira' é preso em resort de luxo

Segundo as investigações, em 3 anos, Marcel movimentou quase R$ 1 bilhão com os golpes financeiros

Publicado em 19 de Agosto de 2019 às 16:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 ago 2019 às 16:02
Marcel Mafra Bicalho, conhecido como Marcelo Mattos, foi preso pela polícia em um resort de luxo em Arraial d’Ajuda, em Porto Seguro, Bahia. Ele é acusado por movimentações fraudulentas em um esquema de pirâmide com o uso de bitcoins. A informação foi publicada no site Poder360.
> Sócios compraram até avião com dinheiro da Telexfree
Em 3 anos, Marcel movimentou quase R$ 1 bilhão com os golpes financeiros. Os primeiros investidores receberam o alto lucro prometido nos supostos investimentos.
Marcel Mafra Bicalho utilizava o pseudônimo Marcelo Mattos em possíveis investimentos fraudulentos com o uso de bitcoins. O vídeo da sua prisão foi divulgado pelo Fantástico no domingo (18/08/2019) Crédito: TV Globo | Fantástico | Reprodução
Posteriormente, a empresa sumiu do mercado com os recursos investidos pelas vítimas. A estimativa é que de 4.000 a 5.000 pessoas tenham caído no golpe.
Ao programa Fantástico exibido no domingo (18), a defesa de Marcel argumentou que a prisão foi indevida, e que os investidores sabiam dos riscos do negócio. A Polícia Civil de Minas Gerais, que conduziu as investigações, ainda vai divulgar detalhes dos supostos crimes.
> Telexfree: a pirâmide que virou banco clandestino

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