Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Relações internacionais

Suíça aprova fim de dupla tributação com Brasil

A medida tem respaldo no Projeto sobre Erosão da Base Tributária e Transferência de Lucros (BEPS) da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)

Publicado em 

06 mar 2019 às 21:37

Publicado em 06 de Março de 2019 às 21:37

Jorge Rachid, supervisor nacional do Imposto de Renda Crédito: Agência Brasil
Depois de o Parlamento da Suíça autorizar em dezembro do ano passado um acordo para o fim da bitributação de renda com o Brasil, o Conselho dos estados do país europeu seguiu o mesmo caminho e também aprovou a medida, nesta quarta-feira (06).
A decisão pelo fim da dupla tributação, além estimular fluxos de investimentos entre os países e fortalecer relações comerciais bilaterais, combate o planejamento tributário e o uso abusivo do tratado, segundo Pirmin Bischof, parlamentar do Partido Democrata Cristão e porta-voz da comissão que analisou o assunto na Casa.
A medida tem respaldo no Projeto sobre Erosão da Base Tributária e Transferência de Lucros (BEPS) da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico).
A proposta votada nesta quarta foi assinada em maio do ano passado pelo supervisor nacional do Imposto de Renda, Jorge Rachid, e o embaixador da Suíça no Brasil, Andrea Semadeni, em Brasília.
O acordo, no entanto, passa a valer apenas após sua aprovação pelo legislativo brasileiro. O Congresso ainda não aprovou a resolução, pois não foi enviada pela Casa Civil ao Legislativo. Segundo a Receita, até a última quinta-feira (28), o acordo se encontrava no Ministério de Relações Exteriores.
Além de fechar o acordo com o Brasil, o Conselho dos estados do país europeu também autorizou nesta quarta uma resolução semelhante com o Reino Unido.
No caso brasileiro, contudo, um novo acordo foi discutido devido ao combate à corrupção, disse Bischof.
Isso porque a comissão que analisou a medida entende que os níveis de corrupção dos dois países são distintos. Mas pelo Brasil ser o maior parceiro comercial da Suíça na América do Sul, a comissão autorizou o acordo.
> Diplomata é demitido após republicar textos sobre crise na Venezuela

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Política Economia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
BBB 26: Gabriela, Marciele ou Boneco? Vote na enquete de HZ
Imagem de destaque
BBB 26: Gabriela, Marciele e Boneco estão no Paredão; veja quem votou em quem
Imagem de destaque
Cuscuz de tapioca com coco: confira receita fácil e rápida de fazer

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados