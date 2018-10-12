Sites oferecem descontos de até 90% para quitar as dívidas

Pelo celular ou computador, consumidores podem fazer a renegociação de dívidas Crédito: Fabio Tito/G1

internet facilidades e serviços gratuitos de renegociação dos débitos, como redução de juros e multas, descontos de até 90% no valor da dívida e parcelamentos que podem chegar a 96 vezes. Consumidores com dívidas acumuladas e nome sujo na praça encontraram nafacilidades e serviços gratuitos de, como redução de juros e multas, descontos de até 90% no valor dae parcelamentos que podem chegar a 96 vezes.

SPC Brasil). A possibilidade de negociar os débitos pelo computador, sem precisar sair de casa, é um dos motivos que levaram ao aumento de 4,93% no número de pessoas que conseguiram quitar suas dívidas no Brasil em agosto deste ano, segundo dados da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL/).

Uma das empresas que prestam esse tipo de serviço é a Quero Quitar. Ela tem parceria com construtoras, lojas e bancos de atuação nacional. Em dois anos e meio de operação no Brasil, ela chegou a atender cerca de 500 mil clientes. O CEO da empresa, Marc Lahoud, disse que nesse período, por meio da plataforma on-line, o valor médio negociado por pessoa foi de R$ 2 mil, gerando um R$ 1 bilhão em acordos.

As regras são estabelecidas pelo credor. Os descontos chegam a 92%, dependendo do valor da dívida e do tempo de atraso, e o prazo de financiamento do débito no nosso site chega a 36 meses, mas os clientes têm optado por pagar em dez parcelas, esclarece Lahoud, ressaltando que os valores dos débitos das pessoas cadastradas na plataforma variam entre R$ 300 a R$ 175 mil.

Procon Estadual, Denize Izaita Pinto, todos os meios utilizados para a negociação de débitos são válidos. O receio é que a instituição credora não esteja dando a melhor condição de pagamento. Sempre que for preciso, o consumidor pode acionar o Procon. O importante é quitar as dívidas, afirma. Para a diretora-presidente do, Denize Izaita Pinto, todos os meios utilizados para a negociação de débitos são válidos. O receio é que a instituição credora não esteja dando a melhor condição de pagamento. Sempre que for preciso, o consumidor pode acionar o Procon. O importante é quitar as dívidas, afirma.

BANCOS

Banestes, Carla Barreto, informa que o banco dispõe de tecnologia própria para que o cliente envie sua proposta de liquidação da dívida. Instituições financeiras tradicionais também dão essa condição para os seus clientes. A superintendente do, Carla Barreto, informa que o banco dispõe de tecnologia própria para que o cliente envie sua proposta de liquidação da dívida.

A proposta será analisada e, posteriormente, a instituição fará contato. Temos a preocupação de oferecer a melhor condição para o nosso cliente. Em média, recebemos três propostas por dia, através do nosso site, conta.

O economista Laudeir Frauches alerta que as pessoas devem fazer um planejamento financeiro do orçamento para evitar novos endividamentos. Saber qual é a renda líquida, quais as contas do próximo mês estão chegando e se organizar são os passos para alcançar inteligência financeira.

Renegociar a dívida, às vezes, dá a sensação de ter feito um grande negócio, mas se não fizer um plano de ação, não vai conseguir pagar, pondera. Para Frauches, que é professor universitário e especialista em finanças pessoais, sempre que possível deve-se fazer uma reserva financeira para não tomar nenhum susto financeiro depois.

CONFIRA ALGUNS SITES

Acordo Certo

Empresas parceiras

Claro, Net, Porto Seguro e Santander.

Descontos

O serviço on-line oferece benefícios como redução de juros, descontos de até 90% no valor da dívida (dependendo do prazo, do montante e da empresa credora) e parcelamento. O site permite a emissão do boleto.

Blu365

Empresas parceiras

Avon, BV, Itaú e Magazine Luíza.

Benefícios

O serviço on-line oferece redução ou isenção dos juros, descontos de até 90% (dependendo do prazo, do montante e da empresa credora) e parcelamento em até 48x. O site permite o envio e uma contra-proposta.

Quero Quitar

Empresas parceiras

Caixa, MRV Engenharia, Riachuelo e Tricard.

Parcelamento

Também oferece redução ou isenção de juros, descontos de até 90% (dependendo do prazo, do montante e da empresa credora) e parcelamento em até 36x. O credor negocia livremente com o cliente.

Serasa Limpa Nome

Empresas parceiras

Cred Systme, Embratel, Itaú e Santander.

Menos juros

O serviço on-line oferece redução de juros, descontos de até 90% (dependendo do prazo, do montante e da empresa credora) e parcelamento em até 48x.

Banestes

Caso analisado

O banco recebe por meio do site a proposta para renegociação de dívidas. Todos os casos enviados são analisados e o gerente entra em contato com o cliente.

Bradesco

Demandas

O banco analisa todas as demandas.

Caixa

Caso analisado

O banco oferece descontos de até 90% e o parcelamento da dívida em até 96x. Segundo a Caixa, o cliente pode negociar dívidas do cheque especial, crédito pessoal, crédito consignado, financiamento de veículos, cartão de crédito e outros.