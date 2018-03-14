Sites aumentam preço de produtos pesquisados

Crédito: Amarildo

Na semana em que é comemorado o dia do consumidor, marcado para quinta-feira (15), uma desconfiança de muitos usuários que fazem compras pela internet - de que os preços de alguns produtos variam a cada busca - foi comprovada.

Pesquisa da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor Proteste identificou que lojas virtuais aumentam o preço de produtos em até 20% após pesquisas do consumidor.

De acordo com uma das simulações feitas pela Proteste, um smartphone pesquisado na última quinta-feira, 8, que custava R$ 639 em uma loja virtual, no dia seguinte era encontrado por esse consumidor por R$ 799, no mesmo site.

Em outra simulação, os técnicos da entidade fizeram buscas pelo mesmo produto em diversos sites e constataram variação de até 46%, de uma loja para a outra. Um secador de cabelos, por exemplo, vendido em determinada página por R$ 149,49 podia ser adquirido na concorrente pela metade do preço, a R$ 79.

O preço realmente sobe de um dia para o outro. As lojas que são do mesmo grupo, muitas vezes intercalam os preços mais alto e mais baixo para passar a sensação de desconto e promoção ao consumidor, ressalta Daniel Barros, técnico da Proteste.

BUSCAS

Quando o consumidor realiza pesquisas por produtos na internet, essas buscas ficam armazenadas nos cookies mantidos por seu navegador, segundo aponta a própria pesquisa. Com isso, muitas lojas virtuais usam as informações mantidas nesses arquivos para descobrir no que você está interessado e oferecer o produto específico ou algo semelhante, ou ainda ofertando esse mesmo produto por um valor mais alto.

Esses algoritmos de precificação estabelecem seus processos de acordo com a demanda do cliente, ajustando o preço. Não é uma coincidência que, depois de uma busca na internet, o consumidor comece a receber propagandas daquele produto em redes sociais ou por e-mail, explica André Miceli, coordenador do MBA em Marketing Digital da Fundação Getulio Vargas (FGV).

ABUSIVO

Na avaliação da diretora-presidente do Procon Estadual, Denize Izaita Pinto, esse comportamento das empresas pode ser considerado abusivo.

O próprio Código de Defesa do Consumidor diz que pode ser considerado uma prática abusiva elevar sem justa causa o preço de produtos e serviços. Então, se o consumidor que fica monitorando aquele produto por um tempo com interesse de compra percebe esse aumento, ele pode levar isso à Justiça baseado nesse ponto, afirma.

Segundo Denize, no Procon Estadual ainda não foram registradas reclamações nesse sentido, mas a entidade percebeu comportamento similar das lojas virtuais no período da Black Friday do ano passado.

Tivemos a oportunidade de acompanhar isso naquele período, onde observamos variações de preços corriqueiras, com valores aumentando e diminuindo, em especial subindo o preço na véspera da Black Friday e diminuindo depois, muito mais comuns em produtos da linha branca, smartphones e televisores. Tudo para encabular e enganar o consumidor com falsos descontos, ressalta a diretora. (Com informações do Extra).

CUIDADOS PARA FUGIR DO AUMENTO DE PREÇOS

USE MAIS DE UM DISPOSITIVO

Grandes varejistas conseguem identificar o dispositivo utilizado em qualquer navegação, desde a compra até buscas. É possível identificar se o acesso foi feito de celular, tablet ou desktop.

FIQUE ANÔNIMO

Os sites sabem a região do consumidor baseados no IP do computador. Assim, podem oferecer preços mais baixos em cidades nas quais a empresa tem centro de distribuição, por exemplo.

HISTÓRICO DE PREÇOS

Prefira compradores que mostrem os preços de pelos menos os últimos seis meses.

DESCONFIE SEMPRE

Cuidado com ofertas imperdíveis nas redes sociais. Entre no site oficial da rede varejista para confirmar.

USE SITES QUE MONITORAM PREÇOS

Esses portais alertam caso valores diminuam. Além de verificar se um produto está acima ou abaixo da média, analisam se um site costuma baixar preços em determinado dia.

USE COMPARADORES PARA TENTAR DESCONTOS

Acessar um site por meio de um comparador de preços pode garantir desconto de até 5%.

PAGAMENTO

Inúmeras lojas oferecem descontos à vista. E várias empresas têm parcerias com serviços de cobranças que permitem parcelar sem juros.

PESQUISE CUPONS

Sites especializados em cupons de desconto (como o Cuponation, Cuponeria e Cupons Mágicos, por exemplo) podem ser uma boa fonte de consulta de preços.

VERIFIQUE SE ESTÁ EM CONEXÃO SEGURA

Ao concluir uma compra, verifique se o endereço do site muda de http para https, o que indica mais segurança.

FAÇA SUAS PROVAS

Se você percebeu que a loja virtual está aumentando o preço daquele produto que você está namorando e pesquisa sempre, tire print screens para servir de prova caso resolva entrar na Justiça por prática abusiva.