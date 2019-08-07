Shell avalia construir usina térmica no Espírito Santo

Outra possibilidade, ainda de acordo com Araujo, é o envio do gás produzido pela empresa no Estado, em Parque das Conchas, porção capixaba da Bacia de Campos, para outras unidades de tratamento de gás. "É uma alternativa. Essa resolução (abertura do mercado de gás) permite que a gente olhe alternativas. O governo fez uma proposta de em 60 dias ter mais detalhes de como vão funcionar alguns pontos identificados e criou um grupo multidisciplinar de vários ministérios para endereçar pontos pendentes. Então, a gente tem participado, contribuído com posições e o Estado tem vantagem por ter capacidade ociosa no processamento e transporte de gás. Isso coloca o Estado numa posição favorável", acrescentou o presidente da Shell Brasil.