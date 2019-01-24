Serra é campeã na criação de empregos

Funcion·rio trabalha na linha de acabamento de bombinas da ArcelorMittal, na Serra - Crédito: Arcelor Mittal

O município da Serra foi o protagonista na recuperação do mercado de trabalho capixaba em 2018. Só a cidade abriu 5.178 novos postos de trabalho com carteira em 2018, o que representa 30% do saldo positivo do Estado inteiro.

Além de liderar o ranking no Espírito Santo, a cidade também ficou entre os municípios do Brasil que mais abriram vagas, ficando na 10ª posição. No top 10 nacional, os líderes foram São Paulo, Belo Horizonte, Brasília e Curitiba.

De acordo com o prefeito da Serra, Audifax Barcelos, o resultado é fruto do esforço em promover políticas e ações que aumentem a geração de emprego e renda para os moradores. “Somos a cidade que, apesar das adversidades, continua investindo em obras, que geram empregos. Temos propostas de incentivos fiscais para atrair empresários para o município, além dos próprios atrativos da cidade, por sua localização e tamanho. São vários fatores que, juntos, contribuem para esse destaque. E a atuação do Sine é forte para preencher essas vagas com profissionais capacitados do município”, afirmou.

Um dos fatores elencados por especialistas para essa retomada do emprego no município é o fato de que a Serra, ao conceder incentivos fiscais para atrair empresas, impõe a obrigação de que esses negócios contratem mão de obra apenas da cidade. O economista Eduardo Araújo ressalta três setores campeões de empregos na Serra. “A construção civil, o comércio varejista e a indústria metalúrgica foram mais dinâmicos e geraram mais da metade das vagas. São setores pilares na economia do município”.