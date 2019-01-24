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Mercado de trabalho

Serra é campeã na criação de empregos

Município foi o 10º maior empregador do país e respondeu com quase 30% dos postos no ES
Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

24 jan 2019 às 00:12

Publicado em 24 de Janeiro de 2019 às 00:12

Funcion·rio trabalha na linha de acabamento de bombinas da ArcelorMittal, na Serra - Crédito: Arcelor Mittal
O município da Serra foi o protagonista na recuperação do mercado de trabalho capixaba em 2018. Só a cidade abriu 5.178 novos postos de trabalho com carteira em 2018, o que representa 30% do saldo positivo do Estado inteiro.
Além de liderar o ranking no Espírito Santo, a cidade também ficou entre os municípios do Brasil que mais abriram vagas, ficando na 10ª posição. No top 10 nacional, os líderes foram São Paulo, Belo Horizonte, Brasília e Curitiba.
> Após anos com demissões superando contratações, ES cria 17 mil vagas
De acordo com o prefeito da Serra, Audifax Barcelos, o resultado é fruto do esforço em promover políticas e ações que aumentem a geração de emprego e renda para os moradores. “Somos a cidade que, apesar das adversidades, continua investindo em obras, que geram empregos. Temos propostas de incentivos fiscais para atrair empresários para o município, além dos próprios atrativos da cidade, por sua localização e tamanho. São vários fatores que, juntos, contribuem para esse destaque. E a atuação do Sine é forte para preencher essas vagas com profissionais capacitados do município”, afirmou.
Um dos fatores elencados por especialistas para essa retomada do emprego no município é o fato de que a Serra, ao conceder incentivos fiscais para atrair empresas, impõe a obrigação de que esses negócios contratem mão de obra apenas da cidade. O economista Eduardo Araújo ressalta três setores campeões de empregos na Serra. “A construção civil, o comércio varejista e a indústria metalúrgica foram mais dinâmicos e geraram mais da metade das vagas. São setores pilares na economia do município”.
Após a Serra, as cidades de destaques na abertura de empregos foram Cariacica (saldo de 2.182 vagas), Vila Velha (2.076), Vitória (1.606), Linhares (1.365) e Aracruz (941). Na ponta inversa, o município que mais demitiu foi Cachoeiro de Itapemirim, que fechou 726 empregos. Também tiveram saldo de vagas negativos São Gabriel da Palha (-254), Colatina (-16) e Alegre (-3).

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