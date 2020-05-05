Senado marca para esta quarta-feira promulgação da PEC do Orçamento de Guerra

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), marcou sessão do Congresso para promulgação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que cria o Orçamento de Guerra para esta quarta-feira, 6. A decisão foi tomada em reunião de líderes nesta terça, 5. O texto, no entanto, ainda precisa ser aprovado em segundo turno pela Câmara dos Deputados.

O presidente do Senado Davi Alcolumbre Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

A proposta separa do Orçamento geral da União os gastos emergenciais usados no enfrentamento da covid-19, sem as exigências aplicadas ao orçamento regular. O texto dispensa, por exemplo, o cumprimento da "regra de ouro", mecanismo que proíbe o governo de contrair dívidas para pagar despesas correntes, como salários.

Outra sessão do Congresso está prevista para quinta-feira, 7. Na pauta, estão dois projetos de lei do Congresso Nacional (PLNs). O PLN 7 abre crédito suplementar de R$ 806,8 milhões para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Já o PLN 8 trata de pedido de crédito suplementar de R$ 343,6 bilhões para quitação de despesas correntes por meio de endividamento da União.

PAUTA

Na sessão desta terça-feira, 5, os senadores votam medida provisória que permite a prorrogação de contratos do ministério da Agricultura e projeto de lei que transfere terras da União para o Amapá e Roraima.