Senado aprova o uso de 80% dos salários no cálculo da aposentadoria

Plenário do Senado Federal que aprovou a PEC paralela que muda a reforma da Previdência Crédito: Marcos Oliveira/Agência Senado

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O governo ainda não apresentou cálculos de impacto fiscal da proposta do Senado. O acordo para aprovar a emenda da Rede envolveu a votação, ainda nesta terça-feira, 19, da PEC paralela em segundo turno sem novas alterações - permitindo o envio do texto à Câmar a. O texto-base foi aprovado em primeiro turno no último dia 6 e ainda depende de análise dos deputados federais, que resistem à proposta.

A reforma da Previdência mudou as regras de aposentadoria no país, estabelecendo que o benefício é calculado com base na média de 100% dos salários de contribuição e das remunerações. Anteriormente, trabalhadores podiam se aposentar com um cálculo que desconsiderava os salários mais baixos.

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Os senadores aprovaram uma emenda estabelecendo uma "escada" para o cálculo de aposentadoria. O texto permite que, assim promulgada a PEC paralela, trabalhadores possam se aposentar com 80% dos maiores salários. Esse porcentual subiria para 90% a partir de janeiro de 2022 e para 100% a partir de janeiro de 2025.