Sem convenção coletiva, empresas buscam acordo funcionar no feriado

Lojas e supermercados precisam firmar acordo com sindicato para abrir as porta no feriado de finados Crédito: Arquivo

Pelo menos 50 empresas já procuraram o Sindicato dos Empregados no Comércio do Estado do Espírito Santo (Sindicomerciários), em Vitória , para um acordo que permita que os estabelecimentos funcionem nesta sexta-feira (02), feriado de Finados. Sem uma nova convenção coletiva - a que estava em vigor venceu nesta quinta-feira (01) -, é necessário um acordo com o sindicato para que lojas e supermercados abram as portas no feriado.

A antiga convenção coletiva autorizava os estabelecimentos comerciais a funcionarem nos feriados, mas barrava abertura de supermercados aos domingos. Sem uma nova regra em vigor, a norma nacional é que lojas e supermercados não funcionem nos feriados (((Mas o que já definiram abrir antes da convenção?Como fica??))). Para que se abra uma exceção nessa regra, cada empresa deve buscar, de forma individual um acordo com o Sindicomerciários.

"Não tendo a convenção não tem funcionamento amanhã (sexta). Qualquer empresa que abrir (no feriado) sem acordo com o sindicato vai descumprir a legislação nacional. Vamos fiscalizar, vamos aos shoppings, supermercados (mas os q ja anunciaram que abririam??), lojas de bairro. Para trabalhar no feriado algumas empresas já nos procuraram. Aqui em Vitória 50 empresas, incluindo redes com várias lojas, já nos procuraram. Nenhuma empresa nos procurou até agora para trabalhar no domingo, a gente notou que o interesse maior é de abrir no feriado", afirma Rodrigo Rocha, presidente do Sindicomerciários.

Fecomércio e sindicato não entram em acordo

Uma nova convenção coletiva não foi estabelecida por que Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio) e Sindicomerciários não entraram em um acordo. Os trabalhadores do comércio querem um reajuste salarial de 5%, além de outros benefícios, que não foram aceitos pelos empresários.

"Recebemos da classe trabalhadora uma minuta que pedia reajuste do piso salarial de 5%, nós oferecemos 3,7%. Eles querem reajuste de 5% para plano de saúde, nós não oferecemos nenhum reajuste nessa área. Pela conjuntura econômica do país é impossível que esses pedidos sejam atendidos. Nossa proposta está feita. A partir da semana que vem, caso eles (Sindicomerciários) tenham interesse em uma conversa nós vamos escutá-los. Do contrário vamos levar o caso a exaustão e recorrer a Justiça", defende José Lino Sepulcri, presidente da Fecomércio.

Por outro lado, o presidente do Sindicomerciários, Rodrigo Rocha, diz que o sindicato só vai se posicionar, e avaliar a possibilidade de um nova reunião, depois que for comunicado oficialmente.