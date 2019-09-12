Resgate de R$ 500

Saque do FGTS: agências da Caixa no ES vão abrir mais cedo na sexta

No próximo sábado, algumas agências também vão funcionar. No ES, serão 1,98 milhão de trabalhadores que terão direito ao resgate de até R$ 500 em cada conta ativa e/ou inativa

Publicado em 12 de setembro de 2019 às 19:48

Saque do FGTS começa em 13 de setembro para poupadores da Caixa Crédito: Fabio Rodrigues/Agência Brasil

Para atender aos trabalhadores que poderão sacar parte do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), todas as agências da Caixa Econômica Federal vão abrir duas horas mais cedo na sexta-feira (13), quando tem início o calendário de pagamentos do saque imediato.

Como no Espírito Santo a grande maioria das unidades do banco funcionam de 10h às 16h, a maior parte da rede abrirá as portas às 8h no último dia útil desta semana.

Já no sábado, as agências abrem das 9h às 15 horas. O atendimento no sábado será exclusivo para quem for sacar ou tirar alguma dúvida referente ao saque do FGTS.

No Espírito Santo, serão 1,98 milhão de trabalhadores que terão direito ao resgate de até R$ 500 em cada conta ativa e/ou inativa. Para 81% deles, ou seja, para 1,6 milhão de pessoas, o saque irá zerar todo o saldo do fundo, já que elas possuem menos de R$ 500 de saldo do FGTS.

Só no Estado, segundo números da Caixa, serão liberados R$ 649,5 milhões com o saque imediato. Em todo Brasil, esse valor deve chegar aos R$ 40 bilhões.

O calendário prevê pagamentos até março de 2020. Os saques começam na próxima sexta-feira (13) para quem tiver conta-poupança na Caixa e no dia 18 de outubro para quem não for correntista. A partir de sexta, podem sacar os trabalhadores com poupança da Caixa que fazem aniversários nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril.

Se o trabalhador tiver conta poupança na Caixa, o valor será depositado automaticamente. No caso de não desejar retirar os recursos, é necessário informar ao banco por meio dos canais divulgados no site do FGTS, até 30 de abril de 2020, para que os procedimentos necessários sejam tomados e os valores não sacados retornem à conta vinculada ao FGTS.

OUTRAS DATAS

A partir do dia 27 de setembro, também uma sexta-feira, trabalhadores com conta-poupança da Caixa que fazem aniversário em maio, junho, julho e agosto poderão fazer o saque. Também neste dia (27) e no sábado seguinte, as agências deverão abrir com o horário especial.

A Caixa Econômica informou que abrirá as agências duas horas mais cedo no primeiro dia de saques de cada calendário de aniversário do trabalhador e abrirá aos sábados que caem no dia seguinte à primeira data de cada calendário.

Para quem não é correntista, os saques começam no dia 18 de outubro. O trabalhador que optar por não fazer a retirada no período de liberação no mês de seu aniversário terá até o dia 31 de março de 2020 para fazer o saque.

CONFIRA O CALENDÁRIO DE SAQUE

