Saiba quando é permitido usar o FGTS pelas regras atuais

Saiba quando é permitido usar o FGTS Crédito: Pixabay

Esse fundo é formado da seguinte maneira: no começo de cada mês, os empregadores depositam em contas no banco estatal o valor equivalente a 8% do salário de seu funcionário.

Quando o trabalhador é demitido sem justa causa, ele tem acesso ao total do valor depositado em sua conta criada para esse fundo.

Mas, além de situações de demissão sem justa causa, o dinheiro do FGTS pode ser acessado por outras formas.

- Término do contrato por prazo determinado

- Rescisão por falência, falecimento do empregador, empregador doméstico ou nulidade do contrato

- Rescisão do contrato por culpa recíproca ou força maior

- Aposentadoria Situações de calamidade pública na área de residência do trabalhador

- Suspensão do trabalho avulso (sem vínculo empregatício mas com intermédio de sindicato)

- Falecimento do trabalhador Idade igual ou superior a 70 anos

- Portador de HIV (trabalhador ou seu dependente)

- Neoplasia maligna (tumor seja no trabalhador ou seu dependente)

- Estágio terminal em decorrência de doença grave (trabalhador ou seu dependente)

- Permanência do trabalhador titular da conta por três anos ininterruptos fora do regime FGTS

- Para aquisição de órtese e prótese

- Para compra de casa própria

Além dessas situações descritas, há possibilidade de o governo liberar o recurso. No fim de 2016, o governo de Michel Temer permitiu o acesso dos trabalhadores a contas inativas do FGTS para injetar fôlego na economia, que estava em recessão. Em 2017, as retiradas das contas inativas do FGTS somaram R$ 44 bilhões.