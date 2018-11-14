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Redes sociais

Saiba o que fazer para sumir do mundo virtual

Apagar os rastros deixados na rede mundial não é tarefa fácil, mas é possível reduzir o número de informações disponíveis

Publicado em 14 de Novembro de 2018 às 09:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2018 às 09:21
Crédito: Pixabay
Com o volume de dados que deixamos em diversas páginas na internet, desaparecer exige mais do que a clássica cena de cinema de pegar um carro e dirigir sem destino pelo mundo. Apagar os rastros deixados na rede mundial não é tarefa fácil, mas é possível reduzir o número de informações disponíveis.
>Golpes eletrônicos: comprar on-line exige cuidado na rede
Facebook, Twitter e afins
Primeiro passo: deletar contas em redes sociais
Para realmente retirar informações pessoais dos servidores, os usuários devem não apenas desativar as contas nas redes sociais, mas pedir para que todos os dados sejam excluídos.
Informações perdidas
Buscar no Google por registros em serviços
Depois de apagar suas contas em Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn, vale fazer uma busca por registros em sites menos conhecidos, como aquele blog abandonado há anos.
Nova identidade
Criar contas que não revelem sua identidade
Alguns serviços podem ser indispensáveis. Uma solução para expor o mínimo de informações na rede é o uso de pseudônimos ou apenas das letras iniciais do sobrenome, para dificultar a busca.
Listas de e-mail
Remover e-mail de listas de distribuição
Cancelar as assinaturas em listas de distribuição e serviços é um passo trabalhoso, mas necessário para apagar os rastros na internet. Para ajudar, existem ferramentas como o Deseat e o Unroll.
Direito ao esquecimento
Remover páginas das ferramentas de buscas
Podem existir informações publicadas por outros. No Google, é possível pedir a remoção dessas páginas das buscas.
Apagar o e-mail
O último passo
Por servir como login em serviços, deve ficar para o fim.

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