Saiba o que fazer para sumir do mundo virtual

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Com o volume de dados que deixamos em diversas páginas na internet, desaparecer exige mais do que a clássica cena de cinema de pegar um carro e dirigir sem destino pelo mundo. Apagar os rastros deixados na rede mundial não é tarefa fácil, mas é possível reduzir o número de informações disponíveis.

Facebook, Twitter e afins

Primeiro passo: deletar contas em redes sociais

Para realmente retirar informações pessoais dos servidores, os usuários devem não apenas desativar as contas nas redes sociais, mas pedir para que todos os dados sejam excluídos.

Informações perdidas

Buscar no Google por registros em serviços

Depois de apagar suas contas em Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn, vale fazer uma busca por registros em sites menos conhecidos, como aquele blog abandonado há anos.

Nova identidade

Criar contas que não revelem sua identidade

Alguns serviços podem ser indispensáveis. Uma solução para expor o mínimo de informações na rede é o uso de pseudônimos ou apenas das letras iniciais do sobrenome, para dificultar a busca.

Listas de e-mail

Remover e-mail de listas de distribuição

Cancelar as assinaturas em listas de distribuição e serviços é um passo trabalhoso, mas necessário para apagar os rastros na internet. Para ajudar, existem ferramentas como o Deseat e o Unroll.

Direito ao esquecimento

Remover páginas das ferramentas de buscas

Podem existir informações publicadas por outros. No Google, é possível pedir a remoção dessas páginas das buscas.

Apagar o e-mail

O último passo