Sai pato e entra sapo: Fiesp lança campanha contra juros altos

Um sapo inflável de cinco metros de altura faz sua estreia em ato contra os juros altos, nesta terça-feira (13), na Avenida Paulista, em São Paulo. O mascote é o símbolo da campanha "chega de engolir sapos" lançada pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), pela baixa dos juros cobrados de empresas e consumidores.

Promotores vestidos de sapo saem pela Avenida Paulista nesta terça-feira (13) para divulgar ação da Fiesp contra os juros altos Crédito: ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

No ato, a entidade distribui pequenos sapos, além de adesivos e balões nas proximidades das agências bancárias da avenida.

A nova campanha da Fiesp ocorre no momento em que a taxa básica de juros básicos no Brasil, a Selic, está em seu patamar mais baixo. Atualmente, é de 6,75% ao ano, com expectativa de novo corte na semana que vem. Ela vem caindo desde outubro de 2016, quando estava em 14,25% ao ano.

Jovens fazem selfie com patos da campanha da Fiesp Crédito: JÚLIO ZERBATTO/FUTURA PRESS/AE

Mas enquanto o juro básico caiu até mais que pela metade, o mesmo não acontece nas taxas pagas por consumidores e empresas, que recuam em velocidade menor. Um dos fatores é o spread (diferença entre a taxa de captação dos bancos, a Selic, e o efetivamente cobrado).

Atualmente, o spread médio é de 19,7 pontos percentuais. Em outubro de 2016, era de 24 pontos percentuais. Ou seja, o recuo foi de apenas 4,3 pontos.

Sapo é o mote da campanha contra juros altos Crédito: JÚLIO ZERBATTO/FUTURA PRESS/AE

PATO

Com a campanha do sapo, a Fiesp deu uma folga ao pato inflável, que foi usado em seus últimos atos contra os impostos, assim como em protestos feitos no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). A federação pondera que o pato pode voltar, caso o governo resolva aumentar impostos.

Criada em 2015, a campanha do pato contra os impostos chegou a coletar mais de 1 milhão de assinaturas e conferiu projeção ao presidente da Fiesp, Paulo Skaf, que quer ser candidato ao governo de São Paulo. Skaf tem como um de seus principais fiadores e aliados o presidente Michel Temer.

Pato da Fiesp durante ato em Brasília Crédito: José Cruz/Agência Brasil

A campanha do sapo, porém, cria uma saia justa com o governo, especialmente com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. O ministro tem trabalhado pela construção de sua candidatura ao Planalto, no chamado campo de "centro-direita".

Temer, por sua vez, também não descarta uma candidatura. Coube a Elsinho Mouco, marqueteiro presidencial, lançar o nome de Temer à reeleição, no final do mês passado.

NOTA

A Fiesp observa que a campanha faz críticas contra os juros cobrados pelos bancos e não contra o governo. Em nota, Skaf disse que o Brasil tem uma distorção nos juros.