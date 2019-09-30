Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Rodrigo Maia adianta debate de reforma sindical com centrais
Projeto

Rodrigo Maia adianta debate de reforma sindical com centrais

Grupos de sindicatos estão em conversa com o presidente da Câmara para montar proposta, se antecipando ao governo, que também prepara um projeto para apresentar no fim do ano

Publicado em 

30 set 2019 às 12:07

Publicado em 30 de Setembro de 2019 às 12:07

Rodrigo Maia é presidente da Câmara dos Deputados Crédito: José Cruz/Agência Brasil
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), se antecipou e está em discussão com as centrais sindicais a apresentação de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) de reforma sindical.  
Os trabalhadores teriam ido até Maia para se adiantar com relação à proposta em elaboração pelo secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho (PSDB), segundo o Valor Econômico. Marinho é principal responsável pela reforma trabalhista, que acabou com a contribuição sindical obrigatória e a tornou opcional.
> Sindicatos vão desaparecer caso não se adaptem aos novos tempos
Para montar a reforma sindical, o tucano montou um grupo de juristas, economistas e técnicos do governo deixando de fora sindicatos. A ideia era de que o projeto estivesse prono até o fim do ano.
O coordenador do grupo, o secretário do Trabalho, Bruno Dalcomo, prometeu aos sindicalistas ouvir sugestões, mas eles não terão direito a decidir na confecção do texto.
MODELO
Marinho estaria se baseando no modelo americano, de um sindicato para cada empresa. A estrutura é diferente da brasileira, onde as entidades representam categorias por município ou região, como os metalúrgicos de São Paulo ou os motorista de ônibus do ABC. 
No modelo dos Estados Unidos, os funcionários do Banco do Brasil se uniriam em um sindicato exclusivo, por exemplo, sem a participação dos empregados de outros bancos.
> Com reforma da Previdência, pensão por morte não será mais integral
Ainda não há uma definição sobre o modelo a ser adotado, mas o fim da unicidade sindical (de um sindicato por região) já é aceito. A Central Única dos Trabalhadores (CUT) já defendia a mudança nesse modelo, mas suas bases resistiam.
A Força Sindical, antes contrária, agora é favorável a disputa entre sindicatos na mesma base. Já a Confederação Nacional da Indústria (CNI) disse, em nota para o Valor Econômico, que não existe proposta concreta de reforma sindical para tomar posição. CNT e CNA não responderam. Febraban disse que não comenta projetos em discussão.
 
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Rodrigo Maia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados