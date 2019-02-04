Home
>
Economia (BR)
>
Renúncias previdenciárias vão tirar R$ 54 bi dos cofres do INSS em 2019

Renúncias previdenciárias vão tirar R$ 54 bi dos cofres do INSS em 2019

Em meio à discussão de novas regras para a Previdência, benefícios a pequenas empresas, exportadores e entidades filantrópicas equivalem a um quarto do déficit do sistema