Home
>
Economia (BR)
>
Reforma de Bolsonaro exigirá 40 anos de contribuição para aposentadoria

Reforma de Bolsonaro exigirá 40 anos de contribuição para aposentadoria

Proposta elaborada pela equipe econômica sofreu poucas modificações e será apresentada nesta quarta-feira ao Congresso pelo presidente e pelo ministro Paulo Guedes