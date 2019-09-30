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Plenário e CCJ

Reforma da Previdência será votada no Senado nesta terça (1º)

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, confirmou que texto será analisado na CCJ e no plenário no mesmo dia

Publicado em 

30 set 2019 às 20:41

Publicado em 30 de Setembro de 2019 às 20:41

Senado: plenário deve votar reforma da Previdência nesta terça (1º)  Crédito: Roque de Sá/Agência Senado
O Senado vai votar o relatório da reforma da Previdência nesta terça-feira (1º). De manhã, o texto será analisado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e à tarde será submetido ao plenário. 
"Reafirmo novamente que o entendimento de todos nós senadores, primeiro, é votarmos amanhã pela manhã na CCJ, e tarde e noite amanhã (no plenário)", confirmou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP) a jornalistas. A votação estava prevista inicialmente para a terça da semana passada, dia 24, mas foi adiada.
> Calculadora da Previdência: veja tempo de trabalho até se aposentar

Reunião

Segundo Alcolumbre, líderes dos partidos têm reunião marcada às 9 horas no gabinete da senadora Simone Tebet (MDB-MS), presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), para determinar o procedimento de votação.
"Eu fui informado pelo senador Fernando (Bezerra, MDB-PE), líder do governo, pela senadora Simone e pelo senador Tasso (Jereissati, PSDB-CE) que amanhã, às 9h da manhã, está marcada uma reunião no gabinete da senadora Simone Tebet com todos os líderes partidários para eles combinarem o procedimento de votação na CCJ e no plenário", disse Alcolumbre, após visita à Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados (Fenaseg), no Rio de Janeiro.
> Com reforma da Previdência, pensão por morte não será mais integral

Cronograma

Mais cedo, Alcolumbre já tinha informado que a votação em plenário seria na terça, mas tratou de garantir o cronograma previsto.
"Portanto, está tudo encaminhado, está tudo alinhado com todos os senadores. E amanhã eu espero às 16h abrir a sessão, a ordem do dia do plenário do Senado, já com a matéria aprovada na CCJ pra que a gente possa deliberar no plenário", completou Alcolumbre, na saída da Fenaseg.
Questionado sobre o andamento das discussões sobre as privatizações prometidas pelo governo, o presidente do Senado desconversou: "Cada dia com sua agonia", afirmou.

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