Reforma da Previdência prevê idade mínima de 60 anos para professores

Atualmente, não há idade mínima, e o tempo de contribuição mínimo e de exercício da função é de 25 anos (mulheres) e 30 anos (homens)