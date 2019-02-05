Redução do ICMS da aviação: empresas querem dobrar cidades atendidas

Com ICMS de aviação mais barato, empresas prometem dobrar número de cidades atendidas em SP Crédito: Luísa Torre

O Governo do Estado de São Paulo anunciou nesta terça-feira (05) a redução de 25% para 12% na alíquota do ICMS sobre querosene de aviação nos voos domésticos.

A medida será acompanhada de contrapartidas por parte das companhias aéreas, que se comprometeram a elevar de 7 para 13 o número de cidades paulistas atendidas pelo transporte aéreo para fomentar a aviação regional.

De acordo com a Abear, associação que reúne as quatro grandes companhias aéreas brasileiras -Latam, Gol, Azul e Avianca-, as empresas elevaram em 490 o número de partidas semanais, conforme a Folha de S.Paulo antecipou no sábado (02).

Os 490 novos voos semanais atenderão 21 estados além de São Paulo, em 38 destinos. Na aviação regional serão 74 novas partidas semanais para atender o incremento dos seis destinos no estado.

Para ter seu pedido de redução de tributo atendido, a Abear apresentou ao governo uma previsão de que o aquecimento da economia promovido pelo turismo nos destinos atendidos pode levar à criação de 59 mil empregos e um impacto econômico superior a R$ 316 milhões em 2019.